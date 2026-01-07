Si ribalta uno scuolabus con sette bambini a bordo: probabile surriscaldamento dei freni in discesa

Foto da Facebook

Momenti di paura mercoledì 7 gennaio 2026 a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole elementari si è ribaltato su un fianco al termine di una ripida discesa. Fortunatamente nessuno dei piccoli ha riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo stava affrontando una curva a velocità sostenuta, dopo che il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo.

Un bambino portato in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus avrebbe acquistato velocità lungo la discesa e, arrivato in curva, si sarebbe inclinato fino a ribaltarsi lateralmente. I bambini sono stati fatti uscire dal mezzo rompendo il vetro posteriore e sono stati subito affidati alle cure dei soccorritori.

Tutti sono apparsi molto spaventati, ma in buone condizioni. Solo uno dei bambini è stato accompagnato in via precauzionale al pronto soccorso di Cassino, dopo aver battuto leggermente la testa e riportato un piccolo livido.

Indagini sulle cause del ribaltamento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile surriscaldamento dei freni dovuto alla forte pendenza della strada, che potrebbe aver compromesso la capacità di frenata del mezzo. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per stabilire eventuali responsabilità e verificare le condizioni dello scuolabus.