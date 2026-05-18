Scossa di terremoto oggi nel Reatino: epicentro a Cittareale, magnitudo di 2.1

Una scossa di terremoto si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Reatino con epicentro a Cittareale e magnitudo 2.1.

Lo screenshot dal sito di INGV.

Una scossa di terremoto si è verificata nei territori del Reatino nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026. La scossa è stata registrata alle ore 15.44 di oggi ed è di magnitudo ML 2.1. L'epicentro della scossa è stato rilevato nel comune di Cittareale in provincia di Rieti, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.6175, 13.1217. Si è verificata, infine, a una profondità di circa 13 km. A riportare i dati nel dettaglio, come sempre in questi casi, è stato il sito web ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV dopo che la Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato al scossa grazie ai suoi sismografi.

Secondo quanto riportato dai sismografi, la scossa è stata di magnitudo 2.1, pertanto può risultare catalogabile come scossa di bassa intensità e secondo le prime informazioni non avrebbe provocato danni a persone o cose.

I Comuni più vicini all'epicentro della scossa nel Reatino di oggi

Oltre ai dati relativi alla scossa, la posizione precisa e la profondità a cui si è verificata, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV riporta anche i Comuni più vicini dalla zona dell'epicentro e che da esso non distano più di venti chilometri.

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Dall'epicentro a Cittareale, i Comuni più vicino sono tutti oltre i 10 chilometri di distanza, ma entro i 20: Posta (11 km); Borbona (12 km); Accumoli (14 km); Amatrice (14 km) e Leonessa (14 km) in provincia di Rieti; Cascia (14 km) e Monteleone di Spoleto (14 km) in provincia di Perugia; Montereale (15 km) e Capitignano (18 km) in provincia de L'Aquila; Poggiodomo di nuovo in provincia di Perugia a 19 km e Micigliano ancora nel Reatino a 19. Le città più vicine, invece, con oltre i 5000 abitanti si trovano a 37 e a 39 chilometri di distanza dal territorio dell'epicentro e si tratta, rispettivamente, di L'Aquila e di Terni.

I precedenti: ieri una scossa a Cantalice

Soltanto nella giornata di ieri, domenica 17 maggio 2026, un'altra scossa di terremoto era stata avvertita e registrata dai sismografi nel Reatino, nel Comune di Cantalice che si trova a una cinquantina di chilometri più a sud da Cittareale. La scossa è stata registrata, in particolare, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4593, 12.9055 e ad una profondità di 11 km, mentre la magnitudo è pari a 2.