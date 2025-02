video suggerito

Scomparso Giuseppe Leggeri, del 71enne nessuna traccia da sabato: "Aiutateci a ritrovarlo" Il 71enne Giuseppe Leggeri è scomparso dalla sua abitazione di via Murolungo a Sezze sabato sera verso le 22. Uscito per fare una passeggiata, non ha più fatto ritorno.

A cura di Natascia Grbic

Sono ore di apprensione queste per i familiari e gli amici di Giuseppe Leggeri, il 71enne scomparso da Sezze sabato sera durante una festa di compleanno. L'uomo, che è solito fare brevi passeggiate, si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle 22, e da allora non ha più fatto ritorno. Inizialmente la famiglia non si era allarmata: come detto, Leggeri usciva spesso per passeggiare, ma si trattava di brevi percorsi da dieci minuti, poi rientrava a casa. L'altra sera, invece, non è rientrato. Il timore è che possa essersi allontanato dal sentiero che percorre di solito, perdendosi in una zona impervia del bosco. E, con le basse temperature che ci sono la notte in zona, la famiglia è davvero molto preoccupata.

"Chiunque lo veda o possa dare informazioni utili contatti i seguenti numeri 3459271203 / 3482918361", si legge nell'appello che gira sui social. Le indicazioni sono o di contattare il Nimero unico delle emergenze 112, oppure i recapiti forniti dalla famiglia.

Le ricerche di Giuseppe Leggeri vanno avanti senza sosta da sabato sera, ma per ora del pensionato ancora nessuna notizia. L'ultima volta è stato visto verso le 22 nei pressi della sua abitazione in via Murolungo, in zona Colli. Da allora, più nulla.

L'appello è stato condiviso anche dal sindaco di dal sindaco di Sezze Lidano Lucidi: "Da ieri sera (sabato, ndr) si sono perse le tracce di Leggeri Giuseppe, classe 1954. Uscito di casa (Via Murolungo) ieri sera verso le 22:00 non si hanno più notizie da allora. Chiunque avesse qualche informazione è pregato di darne comunicazione alle autorità competenti. Sono in corso le ricerche".