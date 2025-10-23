Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, la moglie scrive a Meloni: “La imploro, mi aiuti a trovarlo”

Andrea Gentili è scomparso ormai da circa un mese. Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata. Sua moglie Sandra Oqueli ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Andrea Gentili e sua moglie Sandra

"Imploro il suo aiuto nel ritrovare mio marito Andra Gentili, scomparso a Calcata in provincia di Viterbo il 26 settembre scorso". A parlare è Sandra Oqueli, la moglie dell'ottantatreenne sparito nel nulla da circa un mese dopo un pranzo in famiglia in un ristorante e non ancora ritrovato. La donna, insieme ai famigliari, si è mobilitata per cercarlo e ha scritto una lettera rivolta alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, per chiederle aiuto nelle ricerche.

La lettera della moglie di Andrea Gentili a Giorgia Meloni

Gentile presidente Giorgia Meloni, con tanto affetto e speranza le scrivo per chiedere, anzi, per implorare il suo aiuto nel ritrovare mio marito, Andrea Gentili scomparso il 26 settembre a Calcata, provincia di Viterbo. Consapevole di quanto lei sia impegnata con questioni più importanti, mi scuso sinceramente, ma devo bussare a ogni porta. La mia famiglia e io stiamo lavorando instancabilmente per trovare Andrea vivo, e ogni minuto è prezioso per lui. Sono immensamente grata per la sua attenzione, così come lo sono con tutte le forze dell’ordine italiane, i volontari della protezione civile, della croce rossa, l'associazione Penelope, le autorità comunali e i cittadini di Calcata. La saluto con grande rispetto, augurandole il meglio in tutto.

Il punto sulle ricerche di Andrea Gentili

Proseguono nel frattempo le ricerche di Andrea Gentili. Lunedì scorso come appreso da Fanpage.it carabinieri e vigili del fuoco con i cani, protezione civile e operatori dell'associazione Penelope Lazio Odv, che supporta e aiuta famigliari e amici delle persone scomparse, hanno ricominciato a perlustrare la zona boschiva della Valle del Treja.

I soccorritori hanno ribattuto la vasta area che si estende tra Calcata e Castel Sant'Elia, ma i cani al momento non hanno fiutato alcuna traccia. Le segnalazioni delle scorse settimane, che hanno fatto ipotizzare un allontanamento di Gentili da Calcata diretto con i mezzi pubblici a Roma, non hanno portato purtroppo ad alcun riscontro. Dunque si riparte dal territorio del Viterbese. I famigliari insieme ai soccorritori continuano a cercare Andrea.