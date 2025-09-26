A pranzo con i famigliari esce dal ristorante per andare a prendere l’auto e scompare nel nulla

È uscito dal ristorante in cui aveva pranzato con i famigliari per andare a prendere l’auto ed è sparito nel nulla. A Calcata i soccorritori cercano un 83enne disperso.

Sono ore di apprensione per i famigliari di un uomo scomparso a Calcata. Si tratta di un paese suggestivo, incastonato nella provincia di Viterbo, noto per essere il borgo degli artisti e delle "streghe". Le forze dell'ordine cercano un ottantatreenne, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre.

Secondo quanto ricostruito finora l'anziano oggi ha pranzato con i parenti in un ristorante del posto a Calcata Vecchia. Sarebbe poi uscito dal locale per recarsi a Calcata Nuova a prendere la macchina. I famigliari però, trascorso del tempo, non lo hanno visto tornare. Provando a chiamarlo al telefono non sono riusciti a mettersi in contatto con lui.

I parenti si sono preoccupati e si sono rivolti alle forze dell'ordine, così si sono subito attivate le ricerche. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno battendo il territorio del Viterbese a ridosso dei luoghi in cui l'anziano si trovava prima di scomparire. Le richerche sono in corso già da diverse ore, sono stati impiegati anche un elicottero e droni, che hanno sorvolato l'area. Si cerca tra la vegetazione, ciò che si teme è che l'uomo possa aver perso inavvertitamente l'orientamento e trovarsi in difficoltà. Sono ore di apprensione, la speranza è che stia bene e che venga ritrovato presto.