Scomparso a 63 anni dal pronto soccorso di Anzio, si cerca Johnny. L'appello: "Ha bisogno di aiuto" C'è apprensione per Hashi Mohammed Haji, sessantatreenne scomparso da Anzioil 15 marzo scorso. Detto Jhonny, non parla e, secondo il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha lanciato l'allarme, potrebbe avere bisogno di aiuto.

A cura di Beatrice Tominic

Jhonny, l'uomo scomparso

È scomparso lo scorso 15 marzo dal pronto soccorso di Anzio, in provincia di Roma, nel litorale a sud della capitale. A lanciare l'appello il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha diramato nome, foto e dati del sessantatreenne: "Attenzione, ha bisogno di aiuto", si legge in un post pubblicato online sui social network. "Non parla, sicuramente è disorientato, cammina molto, è una persona mite", hanno spiegato suggerendo a chiunque lo vedesse di provare ad avvicinarlo chiamandolo "Jhonny".

Come era vestito al momento della scomparsa

L'uomo scomparso da Anzio è alto un metro e 70, pesa 70kg, è di pelle scura, è stempiato e ha capelli ulotrichi (ricci afro), di colore bianco. Dello stesso colore anche la barba rada. Al momento della sparizione, come si legge nell'appello diramato, indossava una maglia blu a maniche lunghe e dei jeans, ai piedi un paio di sneakers marroni con suola in gomma bianca".

Cosa fare in caso di avvistamento

Come anticipato, il sessantatreenne ha bisogno di aiuto. Se qualcuno lo dovesse avvistare può provare a chiamarlo e ad avvicinarsi. Lui potrebbe girarsi, ma come precisato non risponderà verbalmente. Necessario, poi, naturalmente è far scattare l'allarme: l'invito è quello di contattare immediatamente il numero di emergenza unico nue 112; il numero della sala sociale 800.121.272 oppure il numero telefonico del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV 3881894493″.

Fino ad ora sono diverse le segnalazioni arrivate, tutte nella zona fra Anzio e Nettuno o poco distanti: negli ultimi due giorni sarebbe stato visto in via Nettuno, via Ciarella, via della Campana, via della Selciatella, via Pontina in direzione Aprilia all'altezza della Tecnomat al chilometro 47.200.