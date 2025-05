video suggerito

Scomparsa nel nulla durante una crociera, mistero sempre più fitto: assolto il marito, sentenza ribaltata Daniel Belling è stato assolto dai giudici d'appello. In primo grado era stato condannato per omicidio della moglie Xiang Lei Li, 36 anni, scomparsa nel nulla nel 2017 durante una crociera nel Mediterraneo.

A cura di Enrico Tata

Xiang Lei Li, 36 anni, è scomparsa nel nulla durante una crociera nel Mediterraneo. E il marito, che fino ad oggi si riteneva responsabile dell'omicidio volontario della donna, è stato assolto dai giudici d'appello, che hanno di fatto ribaltato la sentenza di primo grado. Daniel Belling, nazionalità tedesca, non è responsabile, secondo la corte, della morte della moglie e della distruzione del cadavere. E allora, che fine ha fatto Xiang Lei Li?

La sentenza d'appello, Belling assolto: "Il fatto non sussiste"

Secondo i giudici, "il fatto non sussiste". La procura generale, invece aveva chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado a Belling, ovvero 26 anni di reclusione. "E' stata riformata una sentenza priva della benché minima motivazione logico-giuridica", hanno commentato gli avvocati Luigi Conti e Laura Camomilla, i legali del tedesco.

I giudici d'appello hanno deciso di ascoltare in udienza due testimoni chiave in grado, a loro parere, di chiarire alcuni punti oscuri: il responsabile della sicurezza della nave, cioè la persona che si è occupata della gestione delle telecamere a circuito chiuso installate a bordo, e uno dei pm che hanno condotto le prime indagini sul conto di Belling.

Le ultime ore di Xiang Lei Li, scomparsa a Civitavecchia

L'ultimo avvistamento di Xiang Lei Li risale al 10 febbraio 2017. Una telecamera la riprende mentre scende dalla nave da crociera a Genova, in compagnia dei figli e del marito. Successivamente la nave riparte per Civitavecchia ed è in quel periodo di tempo che la donna scompare nel nulla. "Era sofferente e voleva lasciare la crociera ma io non ero preoccupato perché lo aveva già fatto", disse all'epoca Belling. E aggiunse: "Il viaggio stava trascorrendo tranquillamente, fino a quando la nave ha raggiunto l'isola di Malta. Dopo quella tappa mia moglie ha cambiato umore, era stufa di stare sulla nave. Eravamo in navigazione verso la Grecia quando mi ha detto che voleva interrompere il viaggio".

L'arresto di Belling e il primo processo

A Civitavecchia Xiang Lei Li è scomparsa nel nulla. Suo marito, Daniel Belling, è stato bloccato dalle forze dell'ordine mentre stava tentando di tornare in Irlanda con un volo in partenza dall'aeroporto di Ciampino. Come detto, in primo grado è stato giudicato colpevole di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Secondo la corte, è stato lui ad uccidere la moglie. Una sentenza completamente ribaltata dai giudici di secondo grado, che hanno assolto l'uomo. Adesso spetterà alla Cassazione dire l'ultima parola sul caso. Ma che fine ha fatto Xiang Lei Li? Per il momento, a questa domanda non c'è risposta.