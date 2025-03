video suggerito

Riaperto il caso della cinese scomparsa in crociera a Civitavecchia: il corpo non è stato mai trovato I giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno chiesto di ascoltare due testimoni chiave: il responsabile della sicurezza a bordo della nave da crociera e uno dei pm che portò avanti le indagini sul caso. La prossima udienza è fissata al 13 maggio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel 2017 Xiang Lei Li, cittadina cinese di 36 anni, scompare nel nulla durante una crociera nel Mediterraneo. Il corpo non viene mai trovato. Secondo i giudici Daniel Belling, il marito, l'ha uccisa e poi si è disfatto del corpo. Per questo è stato condannato a 26 anni di reclusione. Ma adesso i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno chiesto di ascoltare due testimoni chiave: il responsabile della sicurezza a bordo della nave da crociera e uno dei pm che portò avanti le indagini sul caso. La prossima udienza è fissata al 13 maggio.

La scomparsa di Xiang Lei Li

L'ultimo avvistamento di Xiang Lei Li risale al 10 febbraio 2017, quando le telecamere la riprendono mentre scende dalla nave a Genova in compagnia dei figli e del marito. Nel tragitto da Genova e Civitavecchia, è il parere degli inquirenti, Belling avrebbe ucciso la moglie e si sarebbe disfatto del cadavere. "Era sofferente e voleva lasciare la crociera ma io non ero preoccupato perché lo aveva già fatto", disse all'epoca l'indagato. E ancora: "Il viaggio stava trascorrendo tranquillamente, fino a quando la nave ha raggiunto l'isola di Malta. Dopo quella tappa mia moglie ha cambiato umore, era stufa di stare sulla nave. Eravamo in navigazione verso la Grecia quando mi ha detto che voleva interrompere il viaggio".

Secondo una commerciante di Genova, marito e moglie avrebbero litigato con violenza all'interno del suo negozio. E secondo alcuni testimoni durante il tragitto da Genova a Civitavecchia i bambini erano "sporchi, trascurati, scalzi, sempre con gli stessi vestiti". Daniel Belling è stato bloccato mentre stava tentando di tornare in Irlanda con un volo in partenza dall'aeroporto di Ciampino.

Le nuove indagini sulla scomparsa della donna

Le nuove indagini serviranno a chiarire alcuni punti oscuri. Per quanto riguarda il responsabile della sicurezza, quest'ultimo si è occupato della gestione delle telecamere a circuito chiuso della nave e sarà quindi chiamato a fornire elementi sugli spostamenti della donna e di suo marito, di nazionalità tedesca e residente in Irlanda. L'avvocato di Belling si è detto soddisfatto delle ultime novità: "Si va a coprire una lacuna già da me evidenziata in primo grado", è il parere dell'avvocato Luigi Conti.