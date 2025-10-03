roma
Scompare da Roma a 17 anni, si cerca Nicolas: “Aiutateci, deve assumere una terapia”

Nicolas ha 17 anni ed è scomparso da Roma, dal quartiere Nomentano lo scorso 23 settembre 2025. Scattate le ricerche: “Ha bisogno di aiuto”.
A cura di Beatrice Tominic
Scomparso da Roma.
Scomparso da Roma.

È scomparso nei giorni scorsi dal quartiere Nomentano Nicolas, un ragazzo di 17 anni. "Aiutateci a ritrovarlo – è l'appello lanciato dai familiari – È una persona fragile, ha bisogno di assumere una terapia". Ad accogliere l'appello è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha diffuso dati e immagini del ragazzo.

"Attenzione – hanno scritto nell'appello diffuso a mezzo social network – È scomparso da una struttura in zona Nomentana a Roma, ha necessità di assumere farmaci. Vi chiediamo di contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 se lo vedete o il nostro numero per informazioni ricevere o condividere informazioni sul giovane al 388 189 4493″.

Chi è Nicolas e come era vestito quando è scomparso

L'ultima volta che Nicolas è stato visto era il 23 settembre 2025 nel pomeriggio, verso le ore 16.30, quando è scomparso dalla zona di Roma Nomentana, nel quadrante est della città. Non è chiaro, però, come fosse vestito al momento della scomparsa.

Come riconoscere Nicolas scomparso da Roma il 23 settembre

Difficile riconoscere il diciassettenne in base ai vestiti, visto che non è noto cosa indossasse al momento della scomparsa. L'ultima volta che è stato visto, prima della denuncia alle autorità di competenza, era il 23 settembre. Si tratta di un ragazzo con i capelli biondi e una barbetta rada dello stesso colore. I suoi occhi sono verdi. Il giovane è alto un metro e sessantacinque e pesa circa 60 chili.

L'appello per ritrovare il diciassettenne scomparso da Roma

Dopo aver denunciato la scomparsa del giovane, a lanciare l'allarme è stato anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha sottolineato la necessità di ritrovare il giovane nel minor tempo possibile. "Ha bisogno di assumere una terapia", hanno fatto sapere dal Comitato, mettendosi a disposizione per fornire il proprio aiuto nelle ricerche e nella raccolta di informazioni.

Roma
