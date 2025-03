video suggerito

Scompare a 89 anni da Roma, si cerca Raisa Baranova: "Non parla italiano e soffre di Alzheimer" Da due giorni non si hanno più notizie di Raisa Baranova, scomparsa da Roma, zona Capannelle. Ha 89 anni, non parla italiano e soffre di Alzheimer.

A cura di Beatrice Tominic

Raisa Baranova.

Sono ormai due giorni che si sono perse le tracce di Raisa Baranova, donna di 89 anni scomparsa da Roma, dalla zona Capannelle. L'ottantanovenne non è rintracciabile dalla giornata di sabato scorso, primo marzo 2025. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, che si sta occupando degli avvisi per cercare di rintracciarla, ha lanciato l'allarme. Non è escluso che la donna possa trovarsi in condizioni di difficoltà: è ucraina e non parla italiano, ma soprattutto soffre d'Alzheimer.

Raisa Baranova: chi è e cosa indossava al momento della scomparsa

Come anticipato, la donna ha 89 anni. È alta 1, 60 metri e pesa circa 85 centimetri. Con le sopracciglia sottili, porta i capelli corti a caschetto, come mostra la foto in alto, colorati di rosso ciliegia. Al momento della scomparsa indossava un cappello color caffè, giubbino con cappuccio beige e una felpa bordeaux con pantaloni neri e, ai piedi, stivaletti di camoscio neri.

Le ricerche dell'ottantanovenne a Roma

Come precisato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, la donna potrebbe trovarsi in serie difficoltà: a destare le maggiori preoccupazioni è il suo stato di salute. Sabato, prima di allontanarsi, è uscita di casa senza portare con sé il cellulare. L'appello, nel caso in cui doveste avvistarla, è quello di chiamare immediatamente il 112 o il nostro numero stesso del Comitato, a cui è possibile rivolgersi anche per chiedere informazioni: 388 189 4493. C'è grande preoccupazione per la donna: l'ottantanovenne soffre di Alzheimer.

Di nazionalità ucraina, non parla la lingua italiana, proprio come un'altra donna anziana scomparsa nelle ultime ore, stavolta da Ciampino, Lydia: per lei riuscire a comunicare o a chiedere aiuto in caso di necessità è ancora più complicato.