Lydia scomparsa da Ciampino, l'appello dei famigliari: "Ha problemi di memoria e non parla Italiano" Sono giorni di apprensione per Lydia, una 67enne con problemi di memoria che non parla italiano, scomparsa da Ciampino. L'appello dei famigliari: "Aiutateci a ritrovarla, potrebbe essere in pericolo".

A cura di Alessia Rabbai

Lydia è scomparsa da Ciampino in provincia di Roma. Della sessantasettenne non si hanno notizie da venerdì scorso 28 febbraio, quando intorno alle ore 15 si è allontanata e i suoi famigliari non l'hanno più vista. Preoccupati che le sia accaduto qualcosa, hanno lanciato un appello sui social network: "Per favore, se qualcuno ha visto o sa qualcosa, richiami al telefono 3518299669". Da quanto si apprende Lydia ha probelmi di memoria e non parla Italiano, i famigliari temono che possa aver bisogno di aiuto e che possa trovarsi in difficoltà.

L'identikit di Lydia

Lydia al momento della scomparsa aveva sessantasette anni. È alta 1,60 metri e ha una corporatura normale. Ha capelli tinti di colore castano ed occhi marroni. L'ultima volta in cui è stata vista indossava una camicetta blu, leggings e giabbatte di colore rosa. Non ha particolari segni di riconoscimento segnalati. Le zone da attenzionare sono Ciampino e la provincia Sud di Roma.

Attenzione alle stazioni e alle fermate degli autobus

Lydia potrebbe trovarsi anche altrove, potrebbe essersi infatti spostata utilizzando i mezzi pubblici. È necessario dunque prestare attenzione alle stazioni ferroviarie e alle fermate degli autobus. Chi l'abbia vista o abbia informazioni su di lei è pregato di contattare subito il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento, oppure il numero segnalato 3518299669. Qualsiasi dettaglio può rivelarsi utile a ritrovarla.