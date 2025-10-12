roma
Scompare a 20 anni da Roma, si cerca Leo. Gli amici: “Aiutateci a ritrovarlo”

Scompare di notte da Trastevere, si cerca Leo Artin Boschin, ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato avvistato a Viterbo e Arezzo, ma ora potrebbe trovarsi a Padova.
A cura di Beatrice Tominic
Il giovane scomparso.
Leo Artin Boschin è un ragazzo di 20 anni, dallo scorso 9 ottobre si sono perse le sue tracce. Il giovane è scomparso dalla capitale, dal quartiere di Trastevere, dove è stato visto l'ultima volta verso le 2 della notte. Da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.  L'allarme è scattato immediatamente. I familiari e gli amici del giovane si sono messi sulle sue tracce: "Aiutateci a ritrovarlo".

Come riconoscere il 20enne

Il giovane è scomparso, come anticipato, lo scorso 9 ottobre 2025, l'ultima volta è stato visto nel quartiere di Trastevere verso le 2 di notte. Il ventenne è alto circa un metro e 90, pesa sugli 80 chili, ha i capelli castani e gli occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura con una piccola scritta sul lato, pantaloni cargo grigi che, rimuovendone una parte, possono diventare corti e uno zainetto nero.

Come ritrovare Leo: le ricerche e gli avvistamenti

Scomparso da Roma alle 2 della notte del 9 ottobre, il giovane sarebbe stato avvistato in altre zone della città, ma anche lontano da Roma. Il giorno successivo alla scomparsa sarebbe stato visto a bordo dell'autobus 905, in direzione Casalotti, verso le 20.3o, mentre uno o due giorni fa sarebbe stato visto prima a Viterbo e poi ad Arezzo.

Ulteriori avvistamenti, però, lo hanno geolocalizzato a Padova, all'interno di un supermercato: un'ipotesi che potrebbe rivelarsi vera, visto che aveva manifestato l'intenzione di raggiungere la provincia veneta. I suoi amici ora stanno raggiungendo la città per cercarlo.

Nel frattempo, chiunque dovesse vederlo, può contattare il numero unico di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV 388 189 4493 che si sta occupando delle ricerche del ragazzo, segnalando avvistamenti o condividendo informazioni in merito alla scomparsa del giovane.

roma
