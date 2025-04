video suggerito

Schianto sulla Pontina, agente interviene per un incidente e viene travolto da un suv Terribile schianto lungo la via Pontina, che collega Roma al litorale, dove un agente della polizia locale è stato travolto da un suv dopo essere arrivato per un incidente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si è trovato davanti la fila di automobili incolonnate. E ha deciso di effettuare un sorpasso. Alla fine, però, ha preso in pieno la moto sulla cui sella viaggiava un agente dei caschi bianchi chiamato ad intervenire per un investimento, diretto verso viale Marconi. L'agente della polizia locale di Roma Capitale è stato sbalzato per alcuni metri dopo il violento impatto ed è finito sull'asfalto. L'uomo al volante si è fermato e ha prestato i primi soccorsi, insieme ad un collega del vigile.

Sorpassa e prende in pieno un vigile in moto

I fatti risalgono a giovedì pomeriggio e sono avvenuti lungo la via Pontina, all'altezza del chilometro 11, poco dopo l'Eur. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno chiuso il tratto di strada interessato per svolgere i rilievi, come riporta il Messaggero. Poco dopo sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che ha trasportato d'urgenza l'agente della locale rimasto ferito all'ospedale.

Come sta il vigile investito dall'automobile

Non appena arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono subito precipitata verso il vigile travolto. Lo hanno trasportato a bordo e poi d'urgenza in ospedale. Una volta arrivato al pronto soccorso, i medici e gli infermieri del triage lo hanno visitato e curato: ha riportato la frattura di un polso. Poi è stato dimesso, la sera stessa, con una prognosi di 30 giorni.

Leggi anche Travolto di spalle da un suv e ucciso: in carcere due persone per la morte di Claudio Celletti a Ostia

In ospedale è stato trasportato anche l'automobilista che ha investito il vigile sullo scooter: è risultato negativo ai test di alcol e droga, ma per lui è scattata la sanzione per il sorpasso.

Lo schianto fra moto e suv

Nel frattempo sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l'accaduto. Il vigile urbano ha spiegato ai colleghi di non essere riuscito ad evitare l'automobile e di aver perso il controllo della moto dopo l'urto. Un incidente, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, che riporta alla mente un precedente purtroppo più grave, avvenuto lo scorso novembre. Quello in cui è rimasto gravemente ferito Daniele Virgili, che dopo lo schianto ha perso una gamba.