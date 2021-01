Il cadavere rinvenuto domenica pomeriggio sulla spiaggia di Foce Verde a Latina apparterrebbe a un uomo di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Uno dei segni particolari, che potrebbe aiutare nel riconoscimento, è la protesi con quattro denti d'oro ritrovata nell'arcata dentaria. Una caratteristica che potrà aiutare gli investigatori della polizia a identificare l'uomo, ridotto ormai a uno scheletro avvolto in quelli che erano stati i suoi vestiti. Ieri il medico legale ha compiuto un primo esame, nel quale ha stabilito l'età approssimativa dell'uomo e l'etnia. Nei prossimi esami saranno prelevati campioni per gli esami di laboratorio, che forniranno il profilo genetico dell'uomo.

Il corpo trovato a Latina

I resti sono stati rinvenuti domenica pomeriggio sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Un corpo del quale era rimasto praticamente solo lo scheletro era stato portato a riva dalla corrente e lasciato sulla spiaggia. A notarlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato, che ha subito delimitato l'area e avviato i rilievi. Dopodiché i resti sono stati prelevati e affidati al medico legale. Dai primi accertamenti si stima che il corpo dell'uomo si trovava in acqua da circa quindici giorni.

Identificata la donna trovata morta a Ostia

Un caso, quello del cadavere rinvenuto a Latina, drammaticamente simile a quello avvenuto solo una settimana prima a Ostia, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto all'Idroscalo. Dopo alcuni giorni è stato possibile risalire all'identità della signora, una 58enne di nazionalità ucraina ma residente in Italia da vent'anni. La donna abitava in un'abitazione di fortuna alla foce del fiume Volturno a Castel Volturno, in Campania. Si ipotizza che sia caduta in acqua in quel punto, e il corpo poi trascinato per giorni fino a Ostia. Non è ancora chiaro se il suo sia stato un gesto volontario oppure se sia stata vittima di un incidente.