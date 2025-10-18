roma
video suggerito
video suggerito

Samir Hashimi scomparso a 28 anni dalla stazione Trastevere: “Ha bisogno di aiuto, potrebbe essere confuso”

È fragile, potrebbe essere confuso e avere bisogno di aiuto Samir Hashimi. Il 28enne si è allontanato dalla stazione Trastevere e non è tornato a casa, a Manziana. L’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Samir Hashimi
Samir Hashimi

Samir Ahmad Hashimi è scomparso dalla stazione Trastevere. Del ventottenne non si hanno notizie da ieri, giovedì 17 ottobre, si sarebbe allontanato dalla stazione di Trastevere, dove doveva salire su un treno per tornare a casa, a Manziana in provincia di Roma, dove abita con la sua famiglia. I famigliari preoccupati per la sua assenza, non vedendolo tornare, ne hanno denunciato la scomparsa dai carabinieri e sono partite le ricerche.

Ad essersi attivata con un appello anche Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di formire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Samir è fragile, potrebbe essere confuso e avere bisogno di aiuto. Serve trovarlo il prima possibile, per favore aiutateci". Al momento il telefonino di Samir è spento e i famigliari non sono riusciti  in alcun modo a mettersi in contatto con lui. La speranza è che stia bene e che i suoi cari possano abbracciarlo presto.

L'identikit di Samir Ahmad Hashimi

Samir Ahmad Hashimi ha ventotto anni. È alto 1.65 metri e pesa 55 chili. Ha occhi neri e capelli neri corti. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una camicia blu, con pantaloni e scarpe come nelle foto ossia pantalone beige con delle tasche e scarpe modello mocassino. Samir è afgano, non parla e non capisce l'Italiano, ma parla Inglese. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono la stazione di Trastevere e la tratta del treno della Fl3 che da Trastevere si snoda verso Manziana, dunque Roma Nord.

Leggi anche
Ritrovato il 20enne scomparso da Roma: "Sta bene, la mamma lo sta raggiungendo ad Arezzo"

Serve prestare attenzione anche alle fermate degli autobus, delle metropolitane e dei pullman, per ché Samir si è spostato con i mezzi pubblici e potrebbe trovarsi di passaggio. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio può rivelarsi utile a ritrovarlo.

Immagine
Persone scomparse
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede Report e si commuove, i manifestanti: “Siamo la scorta”
Cosa sappiamo sull'attentato: "Ordigno rudimentale dall'alto potere esplosivo"
Trovata un'auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views