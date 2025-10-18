Samir Hashimi scomparso a 28 anni dalla stazione Trastevere: “Ha bisogno di aiuto, potrebbe essere confuso”

È fragile, potrebbe essere confuso e avere bisogno di aiuto Samir Hashimi. Il 28enne si è allontanato dalla stazione Trastevere e non è tornato a casa, a Manziana. L’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”.

Samir Hashimi

Samir Ahmad Hashimi è scomparso dalla stazione Trastevere. Del ventottenne non si hanno notizie da ieri, giovedì 17 ottobre, si sarebbe allontanato dalla stazione di Trastevere, dove doveva salire su un treno per tornare a casa, a Manziana in provincia di Roma, dove abita con la sua famiglia. I famigliari preoccupati per la sua assenza, non vedendolo tornare, ne hanno denunciato la scomparsa dai carabinieri e sono partite le ricerche.

Ad essersi attivata con un appello anche Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di formire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Samir è fragile, potrebbe essere confuso e avere bisogno di aiuto. Serve trovarlo il prima possibile, per favore aiutateci". Al momento il telefonino di Samir è spento e i famigliari non sono riusciti in alcun modo a mettersi in contatto con lui. La speranza è che stia bene e che i suoi cari possano abbracciarlo presto.

L'identikit di Samir Ahmad Hashimi

Samir Ahmad Hashimi ha ventotto anni. È alto 1.65 metri e pesa 55 chili. Ha occhi neri e capelli neri corti. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una camicia blu, con pantaloni e scarpe come nelle foto ossia pantalone beige con delle tasche e scarpe modello mocassino. Samir è afgano, non parla e non capisce l'Italiano, ma parla Inglese. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono la stazione di Trastevere e la tratta del treno della Fl3 che da Trastevere si snoda verso Manziana, dunque Roma Nord.

Serve prestare attenzione anche alle fermate degli autobus, delle metropolitane e dei pullman, per ché Samir si è spostato con i mezzi pubblici e potrebbe trovarsi di passaggio. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio può rivelarsi utile a ritrovarlo.