Roma sul palco dell’Ariston: ecco gli artisti romani che partecipano al Festival di Sanremo 2025

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram.

Una ventata di romanità quest'anno sul palco dell'Ariston a Sanremo. Al via nella serata di martedì 11 febbraio, in questa settantacinquesima edizione della rassegna canora sono molti le e i cantanti romani in gara. Altri ancora quelli che saliranno, per un'ospitata o nel corso della serata cover, sul palco dell'Ariston per un'esibizione.

Noemi con "Se ti innamori muori"

Noemi, foto da Facebook.

Iconica chioma rossa e romanità. Questa è Noemi, al secolo Veronica Scopelliti. Ex studentessa del Dams di Roma Tre, uno degli atenei della capitale e fra i primi artisti scoperti nei talent scout italiani, Noemi è una veterana dell'Ariston: in questa settantacinquesima edizione giunge all'ottava presenza. Ha già partecipato al festival con Per tutta la vita nel 2010, Sono solo parole nel 2012 con cui è arrivata al terzo posto, Bagnati dal sole nel 2014, La borsa di una donna nel 2016, Non smettere mai di cercarmi nel 2018, Glicine nel 2021 e Ti amo, non lo so dire nel 2023.

Nella serata cover quest'anno fa vibrare il teatro con Tutto il resto è noia di Franco Califano per un'esibizione tutta romana che presenta insieme ad un altro cantante in gara, Tony Effe. Nel frattempo, nel loro angolo spot allestito insieme, servono pasti con chef Ruben, volto di TikTok e cantano stornelli.

Tony Effe con "Damme ‘na mano"

Tony Effe in concerto.

Uno dei volti più chiacchierati del festival è romano. Si tratta di Tony Effe, che ha fatto discutere spaccando l'opinione pubblica in due lo scorso Capodanno e che, come accade fin dai tempi della Dark Polo Gang scioltasi nel 2021, continua anche oggi a far discutere. Al suo debutto nel Festival della canzone italiana, Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, sta già facendo parlare di sé, non soltanto per la scelta di portare una canzone in dialetto romano. Non soltanto per il chiosco aperto con Noemi, fra le prime a schierarsi dalla sua parte alla fine dello scorso dicembre, ma anche per la proposta di matrimonio alla compagna Giulia De Lellis.

Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"

Simone Cristicchi.

Un cantante dalla duplice personalità, che sa alternare il divertente acume ai temi impegnati. Torna a Sanremo per la settantacinquesima edizione del festival anche Simone Cristicchi. Dopo la parentesi brillante e divertente di Meno Male, con cui si è presentato nel 2010, dal testo satirico che vede protagonista del ritornello Carla Bruni, in questa edizione torna ad indossare i panni più seri e delicati. Gli stessi con cui, nel 2007, presentando il brano Ti regalerò una rosa, ha vinto la kermesse. Il suo brano affronta il morbo dell'Alzheimer che lo stesso artista sta imparando a conoscere con sua mamma. Nella serata duetti canta con Amara, sua collaboratrice e compagna.

Giorgia con "La cura per me"

Giorgia.

Torna a Sanremo dopo appena un paio di anni dall'ultima partecipazione alla kermesse canora. Giorgia, all'anagrafe Giorgia Todrani, cantante romana classe 1971 su quel palco ci ha debuttato nel 1993 vincendo con Nasceremo nella categoria giovani ed entrando di diritto in quella dei big. Ed è a quella categoria che viene inserita quando si presenta l'anno successivo, con E poi, e nel 1995 con Come Saprei. L'ultima volta in gara prima dell'edizione del 2023, quando ha portato Parole dette male, è stato nel 2001 con Di sole e d'azzurro, scritta per lei da Zucchero Fornaciari: una partecipazione che le è valsa il secondo posto dietro a Elisa, con Luce (tramonti a nord est). Nella serata duetti, la sua voce si unisce a quella di Annalisa: le due si esibiranno in Skyfall di Adele.

Achille Lauro con "Incoscienti giovani"

Achille Lauro.

Un altro volto noto dalla capitale arriva a Sanremo. Si tratta di Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, nato a Verona ma cresciuto a Roma. Ed è proprio nella capitale che ha iniziato la sua carriera dal rap underground e punk rock. Dopo aver ottenuto il successo, dalla scena romana a quella nazionale, è approdato a Sanremo per la prima volta nel 2019 con Rolls Royce, con Me ne frego nel 2020. L'anno successivo, invece, è scelto come presenza fissa per ogni serata del festival. È poi tornato, come cantante in gara, nel 2023 con "Domenica". In questa edizione, dopo aver emozionato tutti con la cover di Sei bellissima cantata con Loredana Bertè, nella serata duetti omaggia Rino Gaetano con Tributo a Roma in un featuring con Elodie.

Elodie sul palco con "Dimenticarsi alle 7"

Elodie a Sanremo nel 2021, in veste di coconduttrice.

Nuova edizione per Elodie, al secolo Elodie Di Patrizi, che torna di nuovo a calcare il palco dell'Ariston. Dopo la partecipazione nel 2017 con il brano Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda, nel 2021 è stata voluta come co-conduttrice per il secondo festival condotto da Amadeus. La cantante originaria del quartiere Quartaccio nel quadrante nord ovest della capitale, ha partecipato alla gara canora anche nel 2024 con il brano "Due".

Tutti gli ospiti romani sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo

Non soltanto cantanti in gara. Sono molti i volti romani presenti nel corso di queste cinque serate di festival. Fra gli ospiti, ad esempio, troviamo Jovanotti, mentre fra i coconduttori del festival ad arrivare dalla capitale è Alessia Marcuzzi. Aumentano, invece, le voci in arrivo dalla capitale nella serata di duetti. Il torinese Willie Peyote ha scelto di farsi accompagnare, ad esempio, dal frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione e da Ditonellapiaga, entrambi di Roma e Brunori Sas ha scelto di essere accompagnato da Dimartino e da Riccardo Sinigallia che, a differenza degli altri, è romano.