Roma, fino al 14 agosto film gratis, aperti cinema e biblioteche contro il caldo: il programma aggiornato

Prosegue l’iniziativa di cinema, biblioteche e sale aperti a Roma, per permettere ai cittadini di rinfrescarsi dal caldo con acqua e aria condizionata. Ecco la programmazione aggiornata fino al 14 agosto 2026.

Caldo a Roma (La Presse)

Roma Capitale ha esteso l'iniziativa "Il Grande Freddo", con cinema e luoghi climatizzati durante le ondate di calore. Inizialmente pensata dal 23 luglio al 4 agosto 2026, verrà prorogata fino a venerdì 14 agosto, date le altissime temperature che si stanno registrano questi giorni in città e che, come annunciano gli esperti, continueranno a rimanere tali almeno fino alla settimana di Ferragosto. Poi i valori dovrebbero cominciare gradualmente a diminuire. Il progetto ha registrato una forte partecipazione, oltre 20mila persone, che hanno usufruito gratuitamente degli spazi messi a disposizione nelle sale cinematografiche, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura.

Il programma aggiornato di cinema e biblioteche

All'iniziativa aderiscono nove cinema, undici biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e alcuni spazi del Palazzo delle Esposizioni, tra cui l’Auditorium e l’area dedicata alla mostra di Emergency Revelation di Lorenzo Meloni. Per informazioni dettagliate sui cinema e sulla programmazione aggiornata fino al 14 agosto con i relativi orari delle proiezioni consiltare l'elenco completo sul sito di Roma Capitale.

Biblioteche aperte ad agosto a Roma con aria condizionata e acqua

Per quanto riguarda invece le biblioteche, continua la distribuzione di acqua tra le ore 10 e le 12. Delle undici biblioteche che hanno aderito, alcune chiuderanno prima del 14 agosto. Ecco l'elenco completo con le biblioteche che aderiscono all'iniziativa e le date di chiusura ad agosto 2026:

Biblioteca Morante chiuderà dal 10 al 16 agosto

chiuderà dal 10 al 16 agosto Biblioteca Renato Nicolini chiuderà dal 15 al 30 agosto

chiuderà dal 15 al 30 agosto Biblioteca Nelson Mandela chiuderà dall'8 al 23 agosto

chiuderà dall'8 al 23 agosto Biblioteca Laurentina chiuderà dal 9 al 23 agosto

chiuderà dal 9 al 23 agosto Biblioteca Flaminia chiuderà dal 17 al 28 agosto

chiuderà dal 17 al 28 agosto Biblioteca Fabrizio Giovenale resterà sempre aperta

Biblioteca Enzo Tortora chiuderà dal 17 al 28 agosto

chiuderà dal 17 al 28 agosto Biblioteca Goffredo Mameli chiuderà dal 15 al 30 agosto

chiuderà dal 15 al 30 agosto Biblioteca Joyce Lussu resterà sempre aperta

Biblioteca Guglielmo Marconi resterà sempre aperta

Biblioteca Vaccheria Nardi chiuderà dall'8 al 23 agosto

"Unire cultura e servizi per rispondere a un'emergeza"

"Le ondate di calore che stanno interessando Roma impongono alle istituzioni di mettere in campo misure concrete per proteggere le persone, in particolare quelle più fragili. Un risultato importante che dimostra quanto sia utile mettere in rete cultura e servizi per rispondere a un’emergenza che il cambiamento climatico rende sempre più frequente. Continueremo a fare tutto il possibile per offrire ai cittadini spazi accessibili, ringraziando tutti i soggetti che hanno reso possibile questa iniziativa con grande spirito di collaborazione" ha dichiarato commentando i risultati della prima parte dell'iniziativa il sindaco Roberto Gualtieri.

"Siamo molto felici di poter dare a tutte e tutti una possibilità di riparo dal caldo e anche un’opportunità di socialità: la cultura è welfare, è benessere, è la strada per rompere l’isolamento, per dare, in tutti i sensi, respiro alle persone fragili, sole" ha commentato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.