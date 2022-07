Roma-Castelli Romani: stop ai treni da sabato 23 luglio a domenica 4 settembre Dal 23 luglio al 4 settembre niente treni per raggiungere i Castelli Romani dalla capitale: lavori alla linea, prevista attivazione di navette sostitutive.

A cura di Beatrice Tominic

Stop al treno che collega Roma ai Castelli fino alla fine dell'estate, lo ha comunicato Rfi nel suo sito ufficiale: "Dalle ore 23:45 di venerdì 22 luglio alle ore 16:00 di domenica 4 settembre 2022, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati". Questo provvedimento riguarda i treni regionali che collegano Roma ai Castelli Romani, nel particolare a Velletri, Albano e Frascati, che sono cancellati, ma anche alcuni treni regionali della linea Roma -Cassino – Caserta subiscono variazioni di orario e effettuano una fermata a Ciampino.

Le fermate dei bus sostitutivi

Per raggiungere il territorio dei Castelli Romani, viene attivato un servizio di bus sostitutivi. Il percorso di ogni bus include tutte le fermate previste dal treno nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezioni delle seguenti località:

Ciampino: Piazzale Kennedy (bus direzione Albano e Velletri), fermata ATAC su Viale Kennedy (bus direzione Frascati);

Casabianca: fermata Cotral su Via dei Laghi;

Santa Maria delle Mole: fermata Cotral via Appia incrocio con viale della Repubblica;

Pavona: Via Torino angolo Via del Mare;

Cancelliera: Via Cancelliera angolo Via Variante di Cancelliera;

San Gennaro: fermata Cotral su via S. Gennaro;

Sant'Eurosia: incrocio via Rioli e viale Sant'Eurosia;

Frascati: Piazzale Marconi;

Acqua Acetosa: fermata Cotral su via Laghi;

Sassone: fermata Cotral su via Laghi (il bus effettua servizio solo in direzione Albano);

Pantanella: fermata Cotral Via Romana;

Castel Gandolfo: fermata Cotral su SP216 altezza Largo G. Matteotti;

Villetta: fermata Cotral su Via Giovanni Paolo.

Nello stesso avviso Rfi specifica che l'orario dei bus può variare in base al traffico stradale e che all'interno del bus non è permesso trasportare biciclette e animali di grossa taglia. Il numero di viaggiatori ammesso, infine, è in base alla disponibilità dei posti.

Le linee ridotte per lavori nella capitale

Quella che collega Roma ai Castelli Romani è la terza linea che chiude per lavori nell'estate 2022. La prima linea di trasporti pubblici che subisce modifiche è la metropolitana della linea A di Roma, che riaprirà soltanto nel 2023 e che prevede lo stop dei treni dalle ore 21 in tutti i giorni feriali della settimana.

Oltre a questa, anche la Metromare, l'ex Roma-Lido, prevede orari ridotti per lavori di rinnovo della linea: ogni giorno, l'ultima corsa da Porta San Paolo verso Ostia parte alle 19.18, mentre dal capolinea Colombo verso la città di Roma alle 20. Per le corse successive, anche in questo caso, sono messe in funzione delle navette sostitutive attive in entrambe le direzione che effettuano lo stesso percorso e le stesse fermate del treno.