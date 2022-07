Disagi Roma -Lido, orari confusi e corse soppresse: mancano i treni Ancora disagi sulla linea Roma-Lido. Partono i lavori di rinnovo, ma l’ultima corsa alle 19 e le navette sostitutive lasciano insoddisfatti i pendolari.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Oggi si chiama Metromare e dallo scorso primo luglio non è più gestita da Atac, ma da Astral e Cotral: i disagi, però, rimangono sempre gli stessi. Si è chiusa ieri sera un'altra (l'ennesima) giornata da incubo per i pendolari che ogni giorno transitano sull'ex linea Roma- Lido.

Anche venerdì 15 luglio la circolazione dei treni è andata avanti con lentezza, con attese dai 35 ai 50 minuti, corse soppresse e nuovi orari diversi, però, da quelli riportati sul display. In alcuni casi, invece, gli orari sballati hanno fatto transitare i treni in anticipo, lasciando in banchina decine di passeggeri.

Le attese in stazione: mancano i treni

Il problema maggiore è dato dai ritardi, soprattutto nelle ore di punta, fra le ore sette e le otto di mattina quando molti dei pendolari si trovano in banchina in attesa di raggiungere Roma per lavoro. Astral,società fra i nuovi gestori della linea, ha spiegato che la maggior parte dei disagi dipende dalla mancanza di treni: all'inizio del mese sarebbe dovuto arrivare un nuovo convoglio, ma ancora non è stato portato. E nel frattempo sembrano essere spariti anche i Mav200 di riserva.

I lavori di rinnovo

Proprio nella serata precedente, quella di giovedì 14, sono iniziati i lavori per il rinnovo della linea che termineranno nel mese di ottobre. Proprio per permettere questi interventi, si prevede l'interruzione fra le fermate Ostia Antica e Colombo: in quel tratto saranno attivate le navette sostitutive. Il servizio è organizzato in entrambe le direzioni e il percorso e le fermate restano gli stessi previsti dal treno. L'ultima corsa da Porta San Paolo verso Ostia è alle 19.18, mentre dal capolinea Colombo verso la città di Roma alle 20.

Come si legge nel gruppo del Comitato del Trenino, sono arrivate numerose critiche per la riduzione del servizio alle 19.18 a cui si sono aggiunti i dubbi di alcuni: "Quando finiranno i lavori? Saranno svolti bene?" Secondo alcuni, infine, i bus serali non riuscirebbero ad accogliere la mole di pendolari che rientra a casa da Roma ogni sera. Altri commenti, invece, sono carichi di speranza: "Finalmente! Non conosco i motivi che hanno portato alla riduzione dell'ultima corsa alle 19,18 per i poveri pendolari, forse si poteva fare di meglio, ma l'importante è che qualcosa si muova!", dice un'utente.