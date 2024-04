video suggerito

Metro A di Roma, al via i nuovi lavori: gli orari, le date dello stop e quali stazioni chiudono Chiusura anticipata alle 21 dalla domenica al giovedì e stazioni inaccessibili dall’8 aprile 2024, riaprono i nuovi cantieri nel tratto Battistini-Ottaviano e tornano i disagi lungo la metro A durante l’estate: le date, gli orari e le fermate interessate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora lavori in corso lungo la linea A della metropolitana di Roma. Ancora stazioni chiuse al pubblico, dove non vengono effettuate fermate, in centro città. E ancora chiusura anticipata alle ore 21 sull'intera linea per oltre sei mesi, da lunedì 8 aprile a dicembre.

A comunicarlo il Campidoglio e Atac dopo che sono comparsi manifesti nei capolinea e nelle stazioni di tutta la linea arancione. "Ci scusiamo per i disagi, MA poi sarà migliore", scrivono sui cartelli, giocando con il logo della metro A. Scopriamo nel dettaglio quali modifiche subisce il servizio.

Dall'8 aprile chiusura anticipata della metro A fino alle 21

Una noia per i turisti, un dramma per tutti i lavori che escono tardi dall'ufficio. Da lunedì prossimo, 8 aprile 2024, fino al 5 dicembre la chiusura della linea A della metropolitana è anticipata alle ore 21 dalla domenica al giovedì, come già avvenuto lo scorso anno.

"Riapre il cantiere notturno per consentire i lavori di rinnovo e sostituzione dei binari storici della tratta Ottaviano-Battistini – si legge nel manifesto – Ricordiamo che durante le chiusure serali sarà attivo il servizio con 76 bus sostitutivi". Regolare, invece, l'orario di chiusura per il venerdì e il sabato, con le ultime corse alle 1.30.

Quali stazioni della metro A chiuderanno e per quanto tempo

Ma le modifiche al servizio di trasporti pubblico non finiscono qua. Dall'8 aprile e durante tutta l'estate, sono chiuse al pubblico alcune stazioni di Roma centro per lavori di restyling. In particolare, interessate dai lavori, sono Vittorio Emanuele, Spagna e Ottaviano: nei giorni indicati non si può scendere né salire in queste stazioni e occorre utilizzare le fermate vicine, immediatamente precedenti o immediatamente successive.

In particolare:

Dall’8 aprile al 30 giugno chiusura della stazione Vittorio Emanuele per la manutenzione speciale di tutti gli impianti scale mobili della stazione:

Dal 15 luglio al 3 ottobre chiusura della stazione Spagna per lavori di rinnovo e restyling;

Dal 22 luglio al 9 settembre chiusura della stazione Ottaviano per lavori di rinnovo e restyling.