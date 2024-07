video suggerito

Metro a Roma, stazione Ottaviano chiusa dal 22 luglio 2024: perché e quando riapre Chiude da lunedì 22 luglio la fermata Ottaviano della metro A di Roma, quella vicino al Vaticano: ecco perché e quando riaprirà.

A cura di Beatrice Tominic

Stop per alcune fermate della linea A della metropolitana della capitale in questa calda estate romana. Chiusa già dallo scorso lunedì 15 luglio la stazione di Spagna, che affaccia su piazza di Spagna e porta anche a Villa Borghese e via Veneto, da domani, lunedì 22 luglio 2024, chiude anche quella di Ottaviano, che porta ai Musei Vaticani, a pochi passi dalla Santa Sede e piazza Risorgimento.

Una chiusura annunciata che rientra nei lavori di ammodernamento pensato in vista del prossimo Giubileo del 2025, al via il 4 dicembre di quest'anno. Scopriamo perché è stata disposta la chiusura della fermata Ottaviano della metro A e quando riaprirà.

Quando riapre la metro Ottaviano a Roma

Resterà chiusa per 50 la fermata Ottaviano della linea A della metropolitana: la riapertura, è prevista, secondo quanto riportato da Atac, la municipalizzata dei trasporti romana, per il 9 settembre 2024, in tempo per il rientro a scuola. In alternativa è possibile utilizzare le fermate della metropolitana vicine, quella di Lepanto e quella di Cipro o, in superficie, le linee autobus 490 e 590.

Nel frattempo, fino al 5 dicembre 2024, continuano i lavori sull'intera linea A con chiusura anticipata alle ore 21 dalla domenica al giovedì e conseguente servizio navetta.

Perché chiude la stazione di Ottaviano della metropolitana della linea A

Così come sta avvenendo per la stazione di Spagna, anche la stazione di Ottaviano viene chiusa per permettere un restyling e un ammodernamento generale delle strutture. Lavori previsti anche alla fermata di Cipro. Lo scopo è quello di rendere più utile, funzionale e gradevole al livello estetico le fermate con boschi verticali, luci e schermi immersivi, come previsto da progetto.

Nella linea A della metropolitana romana viaggia il 55% dei passeggeri che attraversano la capitale. Nella stazione di Ottaviano in particolare, snodo principale per i pellegrini che arrivano in Italia per visitare la Santa Sede, in media transitano 18 milioni di passeggeri (contro i 14 milioni che passano per la fermata di Spagna).