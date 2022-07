Atac da oggi non gestisce più Roma-Lido e Roma-Nord: come cambiano orari e frequenza dei treni Orari, frequenza dei treni e servizio, tutte le informazioni utili sulle linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Nord, che da oggi passano a Cotral e Astral.

A cura di Alessia Rabbai

Le linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Nord da oggi, venerdì primo luglio, non sono più gestite da Atac, ma passano a Cotral e Astral. Vediamo cosa accade rispetto ad orari, fraquenza dei treni e servizio. Fino al 31 dicembre 2022 gli orari della Roma-Lido e Roma-Nord non cambiano, ma rimangono gli stessi di quelli già stabiliti da Atac. Da gennaio 2024 verranno inseriti lungo entrambe le linee ferroviare un totale di 33 nuovi treni, per ridurre in tempi d'attesa. "Il progetto in cantiere punta a nuove frequenze e treni, a migliorare tornelli, lavori sull’infrastruttura e nelle stazioni e la comunicazione con i clienti" spiegano dalle due aziende. Ad agosto una nuova versione dell’App BusCotral permetterà ai passeggeri di visualizzare gli orari in tempo reale, ricevere notifiche personalizzate in base alle abitudini di viaggio e valutare ogni corsa. Il numero unico Atral Cotral per segnalazioni, richiesta d'informazioni e reclami è il 800174471.

Come cambia la Roma-Lido: gli orari dei bus sostitutivi

La linea ferroviaria Roma-Lido, incubo dei pendolari del litorale, vedrà lavori per l’ammodernamento dell’infrastruttura dal prossimo 11 luglio. Dalle 20.45 a fine servizio saranno messi a disposizione degli utenti 13 bus con la frequenza di 15 minuti come servizio sostitutivo. Ciò verrà affidato a fornitori esterni, come i servizi sostitutivi in caso d’emergenza, che metteranno a disposizione i propri mezzi in caso di necessità. In autunno verranno progressivamente reinseriti quattro treni in manutenzione, con lo scopo di raggiungere a gennaio 2023 una frequenza di 15 minuti. Da gennaio 2014 inizierà l'inserimento di 15 nuovi treni.

I bus per la tratta Roma-Civitacastellana-Viterbo

La linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo vedrà il servizio sostitutivo/integrativo da Montebello a Catalano svolto da Cotral con propri bus, che rispetteranno gli stessi orari. È previsto l'inserimento di 18 treni a partire da gennaio 2014.

Dove trovare orari e soppressioni delle corse sul sito Cotral

Per quanto riguarda gli orari – che restano gli stessi di prima fino a dicembre 2022 – e le soppressioni delle corse di entrambe le linee ferroviare Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo, che da oggi passano da Atac a Cotral e Astral cambia la modalità di ricerca. L'utente può andare sul sito https://www.cotralspa.it/. Per conoscere orari basta andare nella sezione ‘orari ferrovie' e inserire stazione di partenza e di destinazione nell'apposita maschera. Per conoscere le soppressioni delle corse bisogna invece tornare in home page alla voce ‘Modifiche al servizio Ferrovie'.