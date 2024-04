video suggerito

Al via il Romics a Roma: date e orari, programma e biglietti del festival del fumetto 2024 Parte oggi, giovedì 4 aprile, la trentaduesima edizione del Romics, il Festival del Fumetto ospitato alla Fiera di Roma: eventi, programma e ospiti fino a domenica 7 aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Romics a Roma (Immagine di repertorio)

A Roma torna il Festival internazionale del Fumetto: dal 4 al 7 aprile si avvicendano quattro giornate ricche di eventi su fumetti, videogiochi, animazione e cinema, ospitate alla Fiera di Roma. L'appuntamento è dalle ore 10 alle ore 20, con ultimo ingresso alle ore 19.

Il manifesto della nuova edizione realizzato da Simone Bianchi, artista della Comic Art contemporanea, è dedicato a Batman, che festeggia i suoi 85 anni dalla prima apparizione in Detective Comics n.27 del 1939. "Un personaggio sorprendente per la capacità di rinnovarsi pur restando fedele sempre a se stesso", ha detto Sabrina Perucca, la direttrice artistica del Romics. Tante le iniziative per i fan del Cavaliere Oscuro tra cui le sessioni di live painting.

I tre maestri del fumetto Simone Bianchi, Dan Panosian ed Emanuela Lupacchino realizzeranno dal vivo alcune opere ispirate alle diverse versioni del supereroe della DC Comics nei giorni di sabato 6 e domenica 7 aprile. Atteso anche un omaggio nei confronti del mangaka Akira Toriyama, autore scomparso recentemente e noto al pubblico soprattutto per aver realizzato Dragonball, la prima opera che ha avvicinato il fumetto giapponese e il pubblico occidentale.

I visitatori e le visitatrici possono andare in fiera anche indossando un cosplay, il vestito del loro personaggio preferito, partecipando così anche a raduni e gare. Tante le attività e stand per la trentaduesima edizione: workshop, presentazioni e le premiazioni dell'ambito Romics d'Oro, un riconoscimento per personaggi di spicco del settore. In quest'edizione saranno premiati il designer Simone Bianchi, l'illustratrice Vanna Vinci, il cantante Riccardo Zara, l'illustratore Dan Panosian e l'art director Dylan Cole che ha lavorato recentemente in Avatar – La via dell'acqua.

La nuova edizione del Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si svolge dal 4 al 7 aprile 2024 presso la Fiera di Roma dalle ore 10 alle ore 20. Con il titolo d'accesso si può accedere tutti i giorni dagli ingressi pedonali Est e Nord della fiera.

Gli ospiti: il programma del Romics alla Nuova Fiera di Roma

Il Romics a Roma (Immagine di repertorio)

Come ogni edizione del Romics, il programma del festival è ricco di iniziative in presenza di fumettisti, illustratori, doppiatori, giornalisti e influencer conosciuti sul panorama italiano ed internazionale. Questo è la lista in continuo aggiornamento degli ospiti presenti alla trentaduesima fiera del fumetto di Roma.

Simone Bianchi

Vanna Vinci

Riccardo Zara

Dan Panosian

Dylan Cole

Giorgio Vanni

Antonella Giannini

Valerio Scanu

Licia Troisi

Valeria Abatzoglu

Sergio Algozzino

Alberto Angrisano

Luca Aloisi

Francesco Barbieri

Alberto Besi

Luca Bonessi

Antonella Baldini

Luigi Bigio Cecchi

Alessandro Bottero

Eva Carducci

Ilaria Chiocca

Ottavio Cavallo

CiccioGamer89

Emanuele Colò

Riccardo Corbò

Eleonora De Angelis

Marco De Lotto

Roberta De Roberto

Diego Del Pozzo

Enrico Fornaroli

Fraffrog

Andrea Freccero

Simone Gabrielli

Marco Gervasio

Carola Ghilardi

Marco Guadagno

Francesco Guerrini

Luca Lamberti

Perla Liberatori

Riccardo Lo Forte

Giuseppe Matteoni

Fabrizio Mazzotta

Andrea Tupac Mollica

Manolo Morrone

Alessio Nocerino

Dario Oppido

Matteo Paolillo

Pierpaolo Pasquini

Nicola Perugini

Angelo Porazzi

Fabrizio Pucci

Alessandro Quarta

Carlo Ricotta

Laura Romano

Piero Ruggeri

Alessandro Ruggieri

Gabriele Sabatini

Sio

Federico Zanandrea

I biglietti: dove comprarli e i prezzi, chi può entrare gratis

Per entrare al Romics è necessario essere in possesso del proprio biglietto, dal costo di 10 euro nei giorni feriali e di 12 euro per il weekend o di un abbonamento valido per i quattro giorni della fiera a 32 euro. I visitatori potranno accedere alla Fiera di Roma acquistando solo tramite prevendita online o i punti Vivaticket. I biglietti acquistati non sono nominativi e non sono disponibili pacchetti famiglia. Possono entrare gratis i bambini fino a 5 anni e i disabili (con il 100% di invadilità) e i loro omaggi andranno ritirati presso gli Help Desk in fiera. Per altre informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.