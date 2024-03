video suggerito

Oggi la Via Crucis 2024 a Roma: orari, stazioni al Colosseo e testo del libretto per le preghiere La Via Crucis 2024 a Roma del Venerdì Santo è dalle 21 di oggi, dal Colosseo al Tempio di Venere al Palatino. Ecco quali sono le 14 stazioni e il libretto con le preghiere. Per la prima volta le meditazioni sono state scritte da Papa Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Via Crucis al Colosseo (La Presse)

Oggi, venerdì 29 marzo 2024, è in programma la Via Crucis al Colosseo, la celebrazione religiosa del Venerdì Santo. Il tradizionale appuntamento cristiano, che precede il Sabato Santo e la Pasqua di Resurrezione, è a partire dalle 21 nell'area esterna del Colosseo. La particolarità di quest'anno è che a scrivere le meditazioni della Via Crucis per la prima volta è proprio Papa Francesco. Sulla presenza del Pontefice alla Via Crucis al Colosseo al momento non ci sono né conferme né smentite, si attendono aggiornamenti dalla Sala Stampa Vaticana.

L'anno scorso, reduce dal ricovero al Policlinico Agostino Gemelli, il Santo Padre non aveva partecipato, perché faceva troppo freddo e aveva seguito la celebrazione da Casa Santa Marta. Il percorso della Via Crucis al Colosseo prevede 14 stazioni canoniche, parte appunto dal Colosseo e termina al Tempio di Venere sul Palatino.

A che ora inizia la Via Crucis al Colosseo 2024

La Via Crucis al Colosseo inizia alle ore 21, si può seguire in tv o in streaming sul canale ufficiale del Vaticano. I testi delle meditazioni saranno distribuiti il venerdì 29 marzo e verrà reso noto chi sarà il "crucifero", ossia il portatore della croce, lungo le antiche vie intorno all'Anfiteatro Flavio.

Quante sono le stazioni della Via Crucis 2024: il percorso e le tappe a Roma

Il percorso della Via Crucis è formato da 14 tappe o stazioni, che ripercorrono la Passione di Gesù e il tragitto verso il monte Golgota, dov'è stato crocifisso. La processione parte dal Colosseo e termina al Tempio di Venere al Palatino. Ogni stazione è una tappa, durante la quale vengono letti dei passi del Vangelo, momenti di preghiera, riflessione e raccoglimento. Le stazioni sono:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Via Crucis a Roma 2024, il libretto della celebrazione

I fedeli possono scaricare in pdf il libretto della celebrazione del Venedì Santo 2024, per seguire lo svolgimento della liturgia e le preghiere della Passione di Cristo. La prima lettura è in Italiano, con testo a fronte in Inglese; la seconda lettura è in Spagnolo, sempre con testo a fronte in Inglese; il Vangelo di Giovanni è in Latino, con la lettura della cattura e la crocefissione di Gesù, fino alla deposizione nel sepolcro. Segue la preghiera universale, che conclude la prima parte della celebrazione. Nella seconda parte c'è l'adorazione della Santa Croce e nella terza parte la Comunione e la benedizione.

Il tema delle riflessioni che accompagnano le quattordici stazioni al Colosseo è "In preghiera con Gesù sulla via della Croce" Come spiega la Sala Stampa Vaticana è "un atto di meditazione e spiritualità, con Gesù al centro, nel contesto dell’Anno della preghiera indetto dal Papa. Meno diretto ma più ampio il riferimento all’attualità".