Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 10 aprile 2024: nuvole e temperature in calo Nuvole oggi in tutta la regione Lazio, ma a Roma c'è il sole. Ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 aprile 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo nuvoloso e temperature in calo a Roma e nel Lazio oggi, mercoledì 10 aprile 2024. Queste le previsioni attese per la giornata di oggi nella capitale e nella regione. Cielo nuvoloso ovunque, fatta eccezione di qualche zona in cui c'è il sole. Temperature in calo, comprese fra una minima di 6 gradi attesa a Viterbo e Rieti e una massima di 18 gradi a Viterbo, Frosinone e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Soleggiato oggi sulla capitale, dopo qualche pioggia nella notte. Come riporta Il Meteo.it, nella capitale il termometro oscilla fra gli 11 e i 17 gradi centigradi, con una massima attesa nella parte centrale della giornata. Qualche nuvola continua a coprire il cielo fino alla tarda mattinata, ma dopo le 11 arrivano le schiarite.

Previsioni e temperature sulle altre province

Come anticipato, le temperature minime si registrano Rieti e Viterbo. Nei settori appenninici del Reatino, non vanno oltre la massima di 17 gradi. Il cielo è nuvoloso, in alcune fasi della giornata completamente coperto. Ma non sono previste piogge. Stessa situazione anche nella Tuscia dove, però, le temperature raggiungono i 18 gradi centigradi. Dopo una mattinata nuvolosa, non sono escluse schiarite. Ben presto, però, torna di nuovo il cielo coperto.

Diciotto gradi di temperatura massima anche nei due capoluoghi di provincia del sud, Frosinone e Latina. Nei territori ciociari, dopo qualche pioggia e cielo coperto della mattina, sono attese schiarite. La minima si aggira intorno agli 8 gradi centigradi. Nelle zone del pontino, invece, le temperature sono più miti, con una minima di 11 gradi. Anche in questo caso, dopo una mattinata nuvolosa, nel cielo sono attese progressivamente schiarite.