Maratona Run For Autism 2024 a Roma: orari, percorso, strade chiuse e bus deviati il 7 aprile Appuntamento con la maratona Run for Autism di Roma domenica 6 aprile 2024, con la gara di 10 chilometri e la stracittadina, non competitiva di 5, fra il Colosseo e il Circo Massimo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Turismo Roma.

Torna domenica 7 aprile 2024 la maratona di Run for Autism Memorial Viridiana Rotondi a Roma, composta da una gara di 10 chilometri e una corsa non competitiva da 5 chilometri. Si tratta di un appuntamento giunto alla sua dodicesima edizione organizzato in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e della Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.

È l'unico evento in Europa benefico dedicato interamente alla conoscenza della problematica dell'autismo, promossa e organizzata da Progetto Filippide. In gara partecipano oltre 600 ragazze e ragazzi con spettro autistico che hanno raggiunto la capitale da tutta Italia e anche dall'Estero per correre fra i monumenti della capitale, nell'area fra Colosseo e Circo Massimo. Per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara, sono previste modifiche alla viabilità con strade chiuse e deviazioni degli autobus. Scopriamo quali.

Gli orari della Maratona Run for Autism 2024 a Roma

Appuntamento alle 9.30 a piazza Bocca della Verità per iniziare a correre (o camminare) in occasione della maratona. L'arrivo, previsto per le 11.30, prevede il ritorno in piazza Bpcca della Verità. Le due gare, quella competitiva da 10 chilometri e la non competitiva da 5, si snodano lungo lo stesso percorso. Nel primo caso, però, viene effettuato lo stesso percorso una seconda volta.

Il percorso della gara competitiva da 10 e 5 km

Scopriamo, allora, qual è il percorso su cui si snoda la maratona di Run for Autism. Ecco le vie interessate dal passaggio degli atleti e delle atlete:

piazza Bocca della Verità,

via Petroselli (metà carreggiata),

via del Teatro Marcello (metà carreggiata),

piazza Venezia (percorso transennato lato Altare della Patria),

via dei Fori Imperiali,

largo Corrado Ricci,

via Cavour,

largo Corrado Ricci,

via dei Fori Imperiali,

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

via dei Cerchi,

passaggio nel Circo Massimo,

piazzale di Porta Capena (corsia a ridosso Circo Massimo),

via del Circo Massimo,

via della Greca,

piazza della Bocca della Verità.

Strade chiuse e bus Atac deviati il 7 aprile a Roma

Strade chiuse e modifiche alla viabilità dei mezzi pubblici a Roma per permettere il passaggio in sicurezza della maratona, come riporta il sito di Roma Mobilità.

Deviate, o con percorso limitato, diverse linee di bus. Ecco quali:

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

75,

80,

81,

86,

85,

87,

118,

160,

170,

190F,

492,

628,

715,

716,

781,

916F,

C3,

H.