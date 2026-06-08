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Infiorata a Sora intralcia i tavoli di un locale e scoppia una rissa: volontario in ospedale

Rissa durante l’infiorata del Corpus Domini a Sora. A finire in ospedale il presidente dell’associazione Sorantica.
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A cura di Alessia Rabbai
Foto del Comune di Sora
Foto del Comune di Sora

Alcune persone in ospedale è il bilancio di una rissa nel centro di Sora, che è nata durante l'infiorata del Corpus Domini. L'episodio è avvenuto in provincia di Frosinone, domenica 7 giugno. Ad avere bisogno di cure mediche in ospedale sono stati il presidente dell'associazione Sorantica, tra gli organizzatori dell'Infiorata, e altre persone. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari e hanno ascoltato alcune persone, per ricostruire quanto successo.

Secondo quanto appreso finora la rissa è partita da una lite per lo spazio in strada. Ieri infatti i cittadini sono stati impegnati nella realizzazione di disegni con petali di fiori, foglie e colori in occasione dell'infiorata, per la processione del Corpus Domini, una ricorrenza religiosa organizzata dal Comune e dalla parrocchia, con la collaborazione delle assciaizoni locali. I cittadini hanno cominciato ad allestire le strade già da sabato pomeriggio, proseguendo anche durante la notte di domenica. Sarebbero nati dei malumori tra i volontari e il proprietario di un bar, il quale sarebbe lamentato del fatto che non avesse il posto necessario all'esterno del suo locale per mettere tavoli e sedie.

Qualcuno avrebbe danneggiato i disegni realizati sulla strada con fiori e foglie, distruggendoli. Una lite che è degenerata fino a una rissa, terminata appunto con alcune persone in ospedale. Ad avere la peggio sarebbe stato il presidente dell’associazione Sorantica, spinto a terra. I cittadini hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso. I cittadini appresa la notizia hanno rivolto messaggi di vicinanza all’associazione.

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