Il bollettino della Regione Lazio oggi registra 59 morti con Covid emersi nelle 24 ore precedenti. È record di decessi di persone che sono riusultate positive al tampone per la ricerca del coronavirus, non se ne sono infatti mai registrati così tanti in un solo giorno da inizio emergenza, per un totale di 1739 morti. Nella maggior parte dei casi, comunica la Regione Lazio, si tratta purtroppo di pazienti anziani e/o con patologie pregresse, come è emerso dai quotidiani resoconti al termine della task force giornaliera tra assessorato regionale alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia nel Lazio. Scende il numero dei ricoverati con sintomi, che oggi calano di 33 unità e arrivano a 3066, mentre aumentano i pazienti nelle terapie intensive che necessitano di supporto respiratorio, con più trenta posti letto occupati, per un totale di 308 ricoveri.

Confronto contagi e morti del 17 novembre con 10 novembre e 17 ottobre

Rispetto alla scorsa settimana i positivi nel Lazio sono sono diminuti di settanta unità, passati da 2608 casi di martedì 10 novembre, ai 2538 di martedì 17 novembre. Un calo di contagi si è avuto anche a Roma città, con casi che vanno da 1549 a 1362, quindi 187 in meno. Ad aumentare invece sono i decessi, prendendo come riferimento sempre martedì scorso ad esempio, i morti con Covid erano 36, quindi ventitré in meno. La situazione invece cambia nettamente se si prende come riferimento la stessa data di un mese fa, questa volta sia per i contagi a Roma e nel Lazio, sia per i morti. Il 17 ottobre scorso infatti, i positivi registrati nell'intero territorio della Regione erano 994, oltre mille rispetto a oggi, a Roma città oltre 800, mentre i morti erano 12, quarantasette in meno alla data odierna.