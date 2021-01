Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 21 gennaio, registrano pioggia debole e temperature comprese tra gli 11 e i 14 centigradi. Nei prossimi giorni ci attende un cambiamento dal punto di vista metereologico, con cielo di nuovo coperto e il ritorno del maltempo, compresa la neve. Come annunciano gli esperti sono infatti in arrivo masse di aria umida di origine oceanica, che porteranno un aumento dei valori registrati rispetto ai giorni scorsi insieme a nuove perturbazioni atlantiche. Giovedì si attende un progressivo peggioramento, con temporali nel basso Lazio. venerdì rischio nubifragi in città. Il tempo si manterrà piuttosto instabile nel corso del weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 21 gennaio

Domani, giovedì 21 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, pioggia debole il pomeriggio e pioggia alternata a schiarite di sera. I valori oscilleranno tra gli 11 e i 14 centigradi. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia, con pioggia debole su Viterbo e Latina, nubi sparse con isolate piogge su Rieti e temporali su Frosinone. Nessuna particolare variazione riguardo alle temperature.

Le previsioni del meteo per sabato 23 e domenica 24 gennaio

Il weekend di sabato 23 e domenica 24 gennaio sarà all'insegna dell'instabilità, le previsioni del meteo a Roma infatti registrano per sabato temporali di notte, poi cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Domenica ci sarà invece un nuovo peggioramento, motivo per il quale il fine settimana non si manterrà purtroppo bello, nonostante inizialmente ci farà ben sperare. Il cielo infatti sarà sereno durante la notte, con pioggia moderata al mattino, temporali con precipitazioni abbondanti (6 mm) nel corso del pomeriggio e sereno di sera, con possibili, deboli precipitazioni.