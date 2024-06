video suggerito

Piscine all’aperto, al via il Piano Caldo del Campidoglio: ingresso gratuito per over 70 Per tutta l’estate ingressi gratuiti agli over 70 nei 21 impianti dell’iniziativa “Piscine all’aperto”. Si può prenotare al centralino unico di Roma Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Prende il via oggi, mercoledì 26 giugno la prenotazione per l'ingresso nelle "Piscine all'aperto" di Roma Capitale. L'iniziativa prevede l'accesso in 21 impianti sportivi comunali, con l'ingresso gratuito per gli over 70 ed è promossa dall'Assessorato Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e dall'Assessorato Politiche Sociali e alla Salute.

L'elenco delle strutture

La stagione estiva è ormai partita e anche le temperature nella Capitale non lasciano più spazio a dubbi, così come indicato settimana scorsa l'indice di vivibilità climatica, cioè la classifica delle città italiane con il miglior clima. Tra un record di notti tropicali e un'ondata di calore improvvisa prende piede l'iniziativa proposta da Roma Capitale con gli ingressi gratuiti per chi ha più di settant'anni. Ecco di seguito l'elenco delle strutture a disposizione del progetto:

Circolo Montecitorio (Flaminio)

Circolo Tennis Belle Arti (Flaminio)

Aquaniene (Parioli)

Maximo Sport & Fitness (Talenti)

Fulvio Bernardini (Pietralata)

Piscina Comunale di viale Rousseau (Nomentana)

Aquatibur (Tiburtina)

Polo Natatorio di Pietralata

Villa De Sanctis (Casalina)

Piscina Comunale Roma 70 (Tor Bella Monaca)

To Live Sports Center (Montagnola)

Mario Tobia (San Paolo)

Fonte Roma Eur, Ferratella Sporting Club (Eur)

Sporting Club Ostiense

Le Cupole (Acilia)

Polo Natatorio Ostia, Arvalia Nuoto (Corviale)

Piscina comunale di via Bravetta

Stella Azzurra Arena Altero Felici (Ponte Milvio)

Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia (Pineta Sacchetti).

Come usufruire dell'ingresso gratuito

L'ingresso alle piscine è aperto alla cittadinanza. Ma per usufruire del servizio gratuito basterà chiamare il centralino unico operativo di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap: 800957774, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

Leggi anche Morto per il caldo un uomo senza fissa dimora a Roma: il corpo senza vita in via del Viminale

Le reazioni

A presentare il piano Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale: "Con l’iniziativa desideriamo nel concreto tutelare le categorie più fragili. Le strutture comunali, di competenza del Dipartimento Sport, sono presenti in ogni zona di Roma, da Ostia a Ponte Milvio, da Tor Bella Monaca al Corviale. Oltre all’ingresso gratuito, le persone potranno usufruire dei servizi e delle attrezzature della piscina, come l’ombrellone e il lettino – ha affermato Onorato – Ringrazio tutti i singoli gestori che ci hanno dato la propria disponibilità. Questo progetto non solo vuole proteggere le persone più anziane nei mesi più caldi dell'anno e abbattere ogni tipo di barriera, ma ha anche lo scopo di offrire occasioni di socializzazione ed evitare il senso di solitudine e di isolamento che purtroppo molti vivono durante l'anno”, ha concluso l'Assessore Onorato.

Anche l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ha parlato del progetto: "Offriremo un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli. È un'occasione per soffrire meno il caldo, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia – ha dichiarato Funari – Ringrazio Farmacap che, nelle giornate dei picchi di calore, ha previsto per gli anziani anche la misurazione gratuita della pressione presso le farmacie comunali. Sono previste poi 12 giornate della salute anche presso il camper Farmacap con misurazione pressione, colesterolo, glicemia e valutazione funzionalità cardiaca, distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani e consigli utili per affrontare il caldo", ha concluso Funari.