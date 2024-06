video suggerito

Bollino rosso nella Capitale e notti tropicali, Roma è la quinta città d’Italia per ondate di calore Roma è 93esima in Italia secondo l’indice di vivibilità climatica: record di notti tropicali e quinta per ondate di calore. Domani 20 giugno bollino rosso nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Rosario Federico

L'arrivo dell'anticiclone africano Minosse ha portato la prima vera ondata di calore dell'estate del 2024: sono previsti infatti 40 gradi nel corso di questa settimana che va dal 17 al 23 giugno. Secondo gli esperti la giornata in cui si osserverà il picco nelle ore più calde è quella di domani, giovedì 20 giugno 2024, la prima dell'anno e della stagione in cui è previsto il bollino rosso per questa estate.

Il caldo si fa sentire però nella città di Roma con temperature al di sopra la media e fenomeni estremi sempre più frequenti. L'indice di vivibilità climatica, ovvero la classifica delle città italiane con il miglior clima, conferma che questo trend prosegue ormai già da un anno.

I valori della città di Roma

La città di Roma si è posizionata al 93esimo posto su 108 città italiane ed è quinta in Italia per le ondate di calore. Sono alcuni dei dati che emergono dai 17 parametri di confronto dell'indice di vivibilità climatica, la terza edizione dello studio realizzato dal Corriere della Sera e IlMeteo.it. Nella scorsa estate, per la Capitale record di notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi.

Le altre città del Lazio in classifica

Le province laziali si classificano meglio rispetto alla città di Roma. Latina arriva 22esima con un punteggio di 778 (merito della brezza estiva e delle piogge intense); Rieti che arriva al 32esimo posto per un totale di 667 punti (grazie all'escursione termica e alle notti tropicali). In netto calo in classifica Viterbo, al 71esimo posto con 535 punti (il motivo è l'indice di calore nella zona della Tuscia). La peggiore è Frosinone che arriva anche dietro Roma e si piazza al centesimo posto su 108 con 293 punti (colpa del caldo africano e delle ondate di calore).