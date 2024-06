video suggerito

Da oggi allerta caldo e bollino arancione a Roma: come difendersi e quali rischi per la salute Oggi, 18 giugno, a Roma bollino arancione e allerta caldo. Le temperature sfioreranno i 35 gradi, ma attenzione a giovedì e venerdì, quando sono attesi 40 gradi nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Oggi primo giorno di allerta caldo a Roma e primo bollino arancione della stagione estiva 2024. Per il momento il caldo non è ancora da bollino rosso, che dovrebbe invece contrassegnare le giornate di giovedì e venerdì. Ma anche oggi, martedì 18 giugno 2024, il caldo si farà sentire nella Capitale: la mattina è stata ancora fresca, con temperature intorno ai 21/22 gradi, ma nelle ore centrali della giornata il termometro arriverà intorno ai 34 gradi, temperatura percepita 35 gradi. Domani, ancora bollino arancione, le massime arriveranno a 36 gradi, ma è da giovedì che l'anticiclone africano Minosse farà sentire sul serio la sua presenza: a Roma, infatti, sono previsti 40 gradi. Poi, nel corso del weekend, è prevista una flessione delle temperature.

Come detto, oggi primo bollino arancione della stagione a Roma, stando ai dati del bollettino sulle ondate di calore, diffuso dal ministero della Salute. Bollino giallo, invece, nelle altre province del Lazio. L'allerta di livello 2, arancione, indica "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. (allerta dei servizi sanitari e sociali)".

In condizione di bollino arancione, gli esperti consigliano di evitare di uscire ed esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e non fare attività fisica intensa nelle ore più calde. Se possibile trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa e bagnarsi spesso con acqua. Trascorrere, se possibile, qualche ora in un locale pubblico dotato di aria condizionata, in particolare quelle più calde. Indossare abiti chiari in fibre naturali come lino e cotone e non dimenticare di coprire la testa e usare occhiali da sole. Prima di uscire, applicare sulla pelle scoperta un solare ad alta protezione. Bere molti liquidi ma limitare le bevande zuccherate, gassate, caffè o thè.

Come abbiamo raccontato ieri, per fronteggiare le ondate di calore dell'estate 2024, l'amministrazione capitolina ha sistemato 30 alberi in vaso in corrispondenza di altrettante fermate del bus per rendere l'attesa dei cittadini meno calda e più gradevole.