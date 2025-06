video suggerito

Meteo domenica 29 giugno 2025: caldo torrido a Roma è bollino rosso in tutto il Lazio Bollino rosso per il caldo a Roma e anche a Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. Caldo record e nei prossimi giorni la situazione non migliorerà: previste ancora giornate torride e notti tropicali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Meteo

Oggi – domenica 29 giugno 2025 – sarà una giornata ancora da bollino rosso a Roma, la terza consecutiva. Mentre tantissimi romani cercheranno refrigerio fuori città, mettendosi in viaggio verso mare, laghi e montagna per trovare sollievo dall'afa insopportabile, i turisti si affollano attorno a fontane e fontanelle.

Le temperature sfioreranno i 40 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 24 gradi. Notti tropicali e giornate irrespirabili: l'ondata di caldo anomalo che perdura da giorni, non accennerà a diminuire. Anche la settimana prossima sarà infatti caratterizzati da temperature sopra la media stagionale, con l'anticiclone che si allargherà ancora raggiungendo le regioni scandinave. In Europa Spagna e Italia le più colpite.

Oggi 21 città sono bollino rosso: ci sono tutte le province del Lazio

Sono ben 21 le città che oggi sono bollino rosso, che segnala quando le alte temperature comportano un rischio per la salute, e comprendono tutte e cinque le province del Lazio. Le città dove l'allerta per l'ondata di calore è massima sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Anticiclone africano: almeno altri 10 giorni di caldo record

"Le proiezioni meteorologiche non riescono a vedere, purtroppo, un importante cambio dello scenario sinottico: anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia, associato all'anticiclone africano Pluto, guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia.

Questo anticiclone si espanderà ulteriormente, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, oltre latitudine 60°N, raggiungendo in pratica Scozia, Norvegia e Svezia", ha spiegato Antonio Sanò di ilMeteo.it.

"A Firenze il termometro potrebbe superare i 39-40°C per 5 giorni di seguito, un evento che non si ricorda negli archivi meteo della città. Anche sul resto dello Stivale, tutto il calore diurno potrebbe poi resistere alle ore di buio con temperature intorno ai 30°C nella notte, specie lungo le coste e nella Pianura Padana. – spiega ancora l'esperto – Con 30°C di minima andremmo incontro a quelle che sono definite ‘notti super tropicali', evento rarissimo nel nostro Paese. Unica nota meno dolente, il vento fresco che interesserà l'estremo Sud, dalla Puglia alla Sicilia e che a tratti sarà anche teso. Avremo una breve rinfrescata nel weekend sull'estremo meridione, mentre al Centro-Nord tutto sarà bollente".