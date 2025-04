Natale di Roma 2025, il programma del 21 aprile dal concertone in piazza agli eventi e musei gratis

video suggerito

Enza Savarese

Grande attesa per il 21 aprile, data in cui si festeggia il Natale di Roma, ovvero la fondazione della Città Eterna. Il 2778° anniversario della Capitale coincide quest'anno con il giorno di Pasquetta.

Dal concerto annuale ai musei gratis la festa si potrà assaporare in ogni angolo della città e gli eventi nel giorno del compleanno della Capitale di certo non mancano.

Il concertone per il Natale di Roma in piazza del Campidoglio

"Ci si gira intorno ma poi, alla fine, sul colle del Campidoglio non si sale mai, ecco il giorno del compleanno di Roma invitiamo tutti i romani a raggiungere la piazza e a scoprire un luogo che appartiene loro". È la proposta avanzata dall'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio.

L'evento principale avverrà proprio nella piazza sotto alla statua di Marco Aurelio. In programma l'atteso concerto della band Muro del Canto che inizierà alle ore 20:45. Un connubio tra musica tradizionale e contemporanea darà inizio alla serata, ma la festa inizia già nel pomeriggio.

Diversi anche gli eventi culturali nel corso della giornata. Tra questi alle 15 si segnala una mostra di dieci designer sulla scalinata del Vignola.

Gli altri eventi culturali del 21 aprile 2025, tra musei e mostre gratis

La musica animerà le strade di Roma anche prima del concerto al Campidoglio. Dalle 15 alle 19 si segnalano sui Fori romani e in via del Monte Tarpeo esibizioni dal vivo di canzoni romane che intratterranno residenti e turisti.

Il compleanno della Capitale verrà celebrato anche dal punto di vista culturale. Al Circo Massimo atteso lo spettacolo dei gladiatori. Inoltre grazie all'iniziativa del Comune e della Sovrintendenza Capitolina saranno diversi i musei aperti gratuitamente al pubblico. Tra questi:

Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

Museo dell’Ara Pacis,

Museo di Roma in Trastevere,

Museo di Roma a Palazzo Braschi,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia.

A rievocare la storia di Roma come di consueto è anche il Gruppo Storico Romano, che quest'anno per le sue rivisitazioni storiche ha scelto il fuoco come elemento rappresentativo. "Roma, città di fuoco" è il titolo dell'edizione di quest'anno.

La rivisitazione storica che vedrà a lavoro oltre sessanta associazioni tra cortei, battaglie e celebrazioni antiche, avranno luogo nella Città Eterna da sabato 19 aprile a lunedì 21 aprile. Il programma ancora in continuo aggiornamento è consultabile sul loro sito.

Il compleanno della Città Eterna: gli eventi per i bambini

La festa per l'anniversario della Capitale non esclude i più piccoli. Attese attività interattive per i bambini di tutte le età. In particolare ai giardini di Sisto IV, sempre nei pressi della piazza del Campidoglio si potranno ammirare giocolieri, musicisti e circensi che intratterranno persone di ogni età.

Dalle ore 15 alle 18.30 ai giardini della Lupa verranno allestiti animali in cartapesta da far ammirare ai più piccoli. Tra le attività interattive inoltre, famiglie con i più piccoli potranno partecipare alla caccia al tesoro tra "storia e leggenda di Giulio Cesare". Un percorso della durata di due ore che si estenderà tra i Fori Imperiali ed il Campidoglio.