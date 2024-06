video suggerito

Ecco l’anticiclone Minosse, in settimana caldo africano a Roma: quando arriverà il picco a 40 gradi A Roma Capitale sono previsti 40 gradi nel corso della settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024, a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano Minosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

In arrivo la prima, vera ondata di caldo africano a Roma. Nella Capitale sono previsti 40 gradi nel corso della settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024. L'anticiclone africano Minosse, così è stato ribattezzato dagli esperti del sito IlMeteo.it, porterà tanto sole e caldo molto intenso. Nella tarda serata di venerdì 21 potrebbe arrivare aria fredda da Nord che potrebbe bucare l'anticiclone. Ma su questo i meteorologi sono ancora incerti e occorrerà aspettare qualche giorno per avere conferme in tal senso.

Quando è previsto il picco di 40 gradi a Roma

Quel che è certo è che il caldo arriverà. E quali saranno le giornate da segnare con il bollino rosso a Roma? Secondo gli esperti saranno soprattutto quelle di mercoledì, giovedì e venerdì (anche se nella serata di venerdì le temperature potrebbero raffreddarsi un po'). La giornata in cui si osserverà il picco di 40 gradi nelle ore più calde della giornata è quella di giovedì 20 giugno 2024. Tutti i modelli prevedono le massime intorno ai 40 gradi nella Capitale. Il caldo vero comincerà ad arrivare a partire da martedì e si intensificherà via via nel corso della settimana. Da capire, come detto, cosa accadrà nel prossimo weekend.

Secondo quanto si legge sul sito IlMeteo.it, questa settimana "il caldo sarà protagonista indiscusso con temperature che, soprattutto da metà settimana, potranno superare anche la soglia dei 40°C sulle due Isole Maggiori con picchi fino a 42/43°C. Tanto caldo anche sulle regioni del Centro dove sono previsti 39-40°C a Roma, Napoli, Terni, Forlì, Macerata e Firenze. Qualche grado in meno invece al Nord dove, tuttavia, ci penserà il fenomeno dell'afa a rendere più pesante la percezione del caldo".

Come anticipato, nella giornata di venerdì "l'anticiclone potrebbe venire "bucato" dall'arrivo di correnti d'aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa che andrebbero poi ad interagire con le masse d'aria molto calde e umide trasportate sul bacino del Mediterraneo dall'anticiclone africano".