Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 6 aprile 2025: sereno variabile e qualche pioggia Nuvole e sole a Roma e nel Lazio, con temporali nel Frusinate. Le temperature oscillano fra i 2 gradi di minima attesa a Rieti e i 21 di massima nella capitale: ecco le previsioni per oggi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Una primavera che fatica ad arrivare quella di domenica 6 aprile 2025. Se le temperature massime arrivano a sfiorare (e in alcuni casi a superare) i venti gradi, come nella capitale dove si toccano i 21, le minime sono ancora molto basse e si aggirano intorno ai 2 gradi centigradi a Rieti. Il cielo è nuvoloso, ma con schiarite in tutte le province fatta eccezione per il Frusinate dove, oggi, invece, sono previsti temporali.

Che tempo fa oggi a Roma: sole, nuvole e qualche pioggia

Nuvole e sole a Roma in questa prima domenica del mese. Venti fra il debole e il moderato a Roma che portano le nuvole la mattina, il sole nel primo pomeriggio e nubi cariche di pioggia nelle ore successive, con precipitazioni modeste. Il termometro oscilla fra una minima di 7 gradi centigradi ad una massima di 21, raggiunta nel momento centrale della giornata.

Che tempo fa nelle province: da Rieti e Viterbo a Latina e Frosinone

Sereno variabile con qualche pioggia anche nelle altre province del Lazio. A Rieti, capoluogo degli Appennini laziali, si toccano le temperature più basse, con una minima di 2 gradi e una massima di 17. Qui, come nella capitale, dopo un clima variabile per tutto il giorno verso le ore 17 arrivano le prime piogge modeste. Calma nella prima parte della giornata, venti moderati nella seconda, proprio come a Viterbo dove, però, sembra che non arrivino precipitazioni neppure nel pomeriggio. Nonostante questo, per l'intera giornate si alternano nuvole e schiarite. Il termometro oscilla fra i 3 e i 19 gradi centigradi, con temperature in calo nei prossimi giorni.

Diciannove gradi di massima, ma 6 di minima, a Frosinone dove nel tardo pomeriggio arrivano precipitazioni consistenti dopo una giornata nuvolosa con qualche schiarita e venti deboli. Più miti le temperature di Latina. Nel capoluogo pontino, con le temperature che dalla minima di 8 gradi raggiungono anche la massima di 20. Venti fra i moderati e i deboli, pioggia leggera dopo le 20.