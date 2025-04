video suggerito

Meteo Roma: ondata di freddo e venti gelidi nel Lazio fino al 3 aprile, temperature giù di 5 gradi Freddo, vento e temperature di almeno 5 gradi al di sotto della media stagionale sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio. Il quadro meteorologico cambia a partire da giovedì 3 aprile, quando i valori si rialzeranno grazie all’Anticiclone Africano. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repetorio

Ondata di freddo a Roma e nel Lazio, dove dalle scorse ore i valori registrati sono di almeno cinque gradi al di sotto della media. A provocare il calo delle temperature è un nucleo polare proveniente dal Nord Europa, precisamente dalla Svezia. Nonostante ci troviamo nel pieno della primavera, in questi giorni assistiamo ad un colpo di coda invernale, con dei risvegli gelidi. Specialmente al mattino presto e di sera sembra gennaio, con minime in calo e vento. Inoltre la neve continuerà a cadere anche a bassa quota.

Ondata di freddo su Roma e Lazio: le previsioni meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi e domani registrano freddo, vento e temperature al di sotto della media stagionale. Mercoledì si attendono nuvole e tempo ancora instabile al Centro e nel Lazio. La situazione cambierà a partire da giovedì e fino a sabato, con l'arrivo dell'Anticiclone Africano, che farà alzare la colonnina di mercurio, regalandoci giornate dal sapore quasi estivo da goderci all'aria aperta. Dunque il tempo sarà bello nella prima parte del weekend.

Quanto durerà il freddo

Come prevedono gli esperti de Il Meteo.it per un cambio di rotta dovremo attendere ancora qualche giorno, almeno fino a giovedì 3 aprile. Progressivamente già a partire dal prossimo fine settimana le temperature si alzeranno di nuovo, più consone alla media stagionale, con il tempo che sarà bello sull'intero territorio della regione. Ma non è ancora finita, gli esperti prevedono un nuovo peggiormento a partire da domenica 6 aprile, con l'irruzione di aria artica, pioggia e temporali. Le temperature precipiteranno di nuovo.