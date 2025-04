video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 15 aprile: pioggia e ampie schiarite, temperature in aumento Piggia alternata a schiarite e temperature massime fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 15 aprile. La settimana Santa è all'insegna del maltempo, miglioramenti a Pasqua e Pasquetta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 15 aprile, registrano pioggia alternata a schiarite e temperature fino a massime di 20 gradi. Come spiega Il Meteo.it la giornata vede condizioni di cielo a tratti molto nuvoloso, con precipitazioni a carattere sparso alternate a schiarite anche ampie. I venti soffiano con moderata intensità dai quadranti meridionali.

Le temperature massime sono in aumento fino a 20 gradi, mentre le minime restano stabili. Il maltempo prosegue durante la settimana Santa, giovedì di attendono anche sulla Capitale temporali, Pasqua e Pasquetta dovrebbero alternarsi nuvole ad ampie schiarite, ma non sarebbe prevista pioggia. Le giornate più critiche dal punto di vista meteorologico saranno martedì, mercoledì e appunto giovedì, sull'Italia è in arrivo un ciclone, che porterà nubifragi e vento forte.

Le previsioni del meteo per martedì 15 aprile

Oggi, martedì 15 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo pioggia abbondante di notte con un quantitativo atteso fino a 7 millimetri, debole al mattino e nel pomeriggio, assente di sera. Le temperature in giornata oscillano tra minime di 15 e massime di 20 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga di maltempo sul resto del territorio del Lazio con pioggia alternata a schiarite su Frosinone, Rieti e Viterbo, nubi sparse su Latina. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 14 e 17 gradi a Frosinone, tra 15 e 20 gradi a Latina, tra 12 e 16 gradi a Rieti, tra 13 e 18 gradi a Viterbo.