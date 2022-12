Pierpaolo, Desiree, Aurora e gli altri: in meno di 24 ore, 5 morti per incidenti stradali Sono cinque le vittime della strada in meno di 24 ore: sono morte fra il 30 novembre e il primo dicembre. Le più giovani avevano 20 e 21 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Tre delle cinque vittime morte per incidenti stradali in meno di 24 ore.

Sono cinque le persone che hanno perso la vita mentre stavano viaggiando sulle strade di Roma e della regione Lazio nelle ultime 24 ore. Il primo a morire, nelle prime ore del 30 novembre, è stato un uomo alla guida di un camion che si è schiantato lungo il Grande Raccordo Anulare. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno un uomo di 34 anni ha perso la vita travolto e ucciso sulla Orte- Terni. Nella notte, infine, hanno perso la vita tre persone: una 39enne a Roma, in viale delle Terme di Caracalla e due ragazze di appena 20 anni ad Ardea.

Incidente sul Gra: la prima vittima nella mattina del 30 novembre

La prima vittima si è registrata ieri mattina, mercoledì 30 novembre: si tratta di un uomo morto mentre stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare. L'uomo si trovava al volante del suo camion quando il veicolo si è schiantato contro un pilone del ponte sul Gra all'altezza dell'uscita per Tor Bella Monaca alle ore 4 della mattina del 30 novembre. L'impatto è stato violentissimo e, come si vede anche dalla foto sotto, lo stesso camion ha riportato danni evidenti, accartocciandosi. L'uomo è morto sul colpo: i corpo è rimasto intrappolato sotto alle lamiere del veicolo. Per liberarlo, i vigili del fuoco hanno lavorato due ore.

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

La seconda vittima è il 34enne Pierpaolo Tamè

La seconda vittima è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 30 novembre. Aveva 34 anni, viveva a Gallese, in provincia di Viterbo, ma era originario di Alatri, in provincia di Frosinone: si chiamava Pierpaolo Tamè. Il tragico incidente in cui ha perso la vita è accaduto lungo la strada Orte- Terni, che collega il capoluogo laziale a quello umbro. Tamè stava probabilmente rientrando a casa, si trovava a bordo del suo furgoncino in direzione Orte quando, per verificare le condizioni del mezzo, già danneggiato a causa di un precedente lieve incidente, si è fermato. Una volta sceso in strada, il suo furgoncino è stato tamponato da un'altra macchina che stava procedendo a velocità sostenuta.

Foto da Facebook.

L'impatto è stato così forte che il furgoncino si è spostato e si è scontrato con l'uomo che è stato sbalzato sull'altra carreggiata. Un altro veicolo è sopraggiunto in quel momento e non è riuscito a frenare: Tamè è stato investito ed ucciso. Quando sono arrivati i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 34enne, il cui corpo è stato rinvenuto nella carreggiata opposta rispetto a quella da cui proveniva.

Le ultime tre vittime negli incidenti di stanotte

Sono morte tutte e tre dopo essersi schiantate contro un albero, a meno di un'ora l'una dalle altre. La prima a morire è stata una donna di 39 anni di cui ancora non si conosce l'identità: stava procedendo in sella al suo scooter su viale delle Terme di Caracalla quando, per motivi ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro ad un albero, all'altezza di via Antoniniana, nel cuore di Roma.

Le altre due vittime, invece, sono Aurora Pederzani e Desirée Pasquali, due amiche di 22 e 21 anni che stanotte hanno perso la vita in un incidente stradale in via Ardeatina, all'altezza di via della Pineta ad Anzio. Alla guida si trovava Aurora, la ragazza più grande: non è ancora chiaro cosa sia accaduto alle due, ma ad un certo punto hanno perso il controllo del mezzo e l'automobile su cui stavano viaggiando, una Fiat Grande Punto si è schiantata contro ad un albero. A trovare le ragazze una pattuglia dei carabinieri che stava procedendo per la stessa strada: la vettura si era già completamente accartocciata su se stessa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: arrivati sul posto i pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi delle due ragazze e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.