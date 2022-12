Terme di Caracalla, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: morta 39enne Una donna di 39 anni è morta in un incidente: si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro ad un albero.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel cuore della notte fra ieri, mercoledì 30 novembre e giovedì primo dicembre: una donna di 39 anni stava percorrendo viale delle Terme di Caracalla in sella al suo scooter, una Honda Sh, quando è rimasta vittima di un incidente mortale. Il tragico scontro, nelle vie del pieno centro storico della città di Roma, è avvenuto nel corso della nottata scorsa.

L'incidente: la prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, si tratterebbe di un incidente autonomo: l'unico veicolo coinvolto sembra essere stato quello della 39enne. La donna stava procedendo in viale delle Terme di Caracalla quando, all'altezza di via Antoniana, fra le Terme di Caracalla e Parco San Sebastiano, a pochi passi dalla fermata della metropolitana B di Circo Massimo e rione San Saba, ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando.

Il motoveicolo, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro ad uno degli alberi presenti nella zona, lungo la via. Dopo lo schianto è arrivata la segnalazione ed è stata attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono immediatamente arrivati i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118. Per la 39enne, però, non c'è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul luogo del sinistro, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti del GPIT, Gruppo Pronto Intervento Traffico, della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti, non appena giunti, hanno provveduto a svolgere i rilievi scientifici al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente fatale per le 39enne.