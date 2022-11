Incidente sul Grande Raccordo Anulare: traffico bloccato e code, chiusa l’uscita Tor Bella Monaca Un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma che ha coinvolto un camion stamattina ha paralizzato il traffico. L’uscita Tor Bella Monaca è chiusa.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente sul Gra (DAl gruppo Facebook Grande Raccordo Anulare, Roma)

Traffico e code sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, mercoledì 30 novembre, ed è avvenuto all'altezza dell'uscita Tor Bella Monaca. La circolazione risulta paralizzata per una dinamica ancora da chiarire. Dalle immagini e video pubblicati online dagli utenti pare che il camionista per cause non note e ancora in corso d'accertamento abbia urtato contro il ponte, che si trova lungo il Gra. Chi è di passaggio consiglia di non transitare lungo quel tratto di strada, ma di prendere i mezzi pubblici o scegliere un percorso alternativo. Preoccupano le condizioni di salute del conducente del mezzo pesante.

Chiusa l'uscita Tor Bella Monaca

A darne notizia Luceverde Roma, che ha informato gli automobilisti dell'incidente stradale, facendo sapere che l'uscita Tor Bella Monaca è chiusa temporaneamente. Ciò per agevolare i soccorsi e consentire in sicurezza gli accertamenti di rito da parte delle forze dell'ordine. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico intenso e code tra Diramazione Roma Sud e Tor Bella Monaca in carreggiata esterna.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanza

Sul posto dati i disagi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri sono giunti ricevuta la segnalazione alla Sala Operativa, con tre squadre. Presenti anche gli agenti della polizia stradale, che sono intervenuti con diverse auto e il 118 in ambulanza. Per rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata è servito anche l'intervento di una gru. Al momento non si conoscono le condizioni di salute di chi era alla guida del camion, che è stato soccorso dai sanitari. In tanti si sono trovati di passaggio nel punto esatto dell'incidente. "Sembrava veramente grave – spiega un automobilista – il camion ha urtato contro il pilone del ponte ed era molto danneggiato".