Scende dal furgone, viene investito e ucciso: la vittima è Pierpaolo Tamè Si chiamava Pierpaolo Tamè il 34enne morto ieri in un incidente lungo la Orte-Terni. Viveva da anni nel viterbese, ma era originario di Alatri.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Si chiamava Pierpaolo Tamè e aveva 33 anni il ragazzo morto sulla Orte-Terni nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 novembre. Stava viaggiando in direzione di Orte, forse per rientrare nel comune di Gallese, in provincia di Viterbo, dove viveva, quando è sceso dal veicolo che stava guidando per controllarlo dopo averlo danneggiato per un precedente incidente.

L'impatto fatale

Proprio mentre stava controllando la parte anteriore del veicolo, il furgoncino è stato tamponato da un'automobile che stava arrivando a velocità sostenuta. Il mezzo si è spostato, urtando il 34enne: l'impatto è stato talmente violento che l'uomo è stato sbalzato nella carreggiata opposta. Lì, al chilometro 11,400 della statale 675, dopo essere atterrato sull'asfalto, è stato travolto e ucciso da un'automobile in corsa che stava percorrendo la corsia e non è riuscita a frenare in tempo. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Rimaste leggermente ferite altre due persone, trasportate all'ospedale Santa Maria della Scala di Terni. Le indagini sono ancora in corso.

L'addio a Pierpaolo Tamè

Il 34enne travolto e ucciso lavorava come dipendente in una ditta di termoidraulica, viveva con la moglie e le due figlie piccole. Era originario di Alatri, nel frusinate. È proprio dalla provincia di Frosinone che arrivano le parole di dolore scritte dalla mamma di Tamè: "Mio figlio da stasera non c'è più, ma spero che riesca a leggere il mio pensiero – ha scritto in una nota sui social network la donna – Parole che nn gli ho potuto dire e che mai potrò. L'ho amato più di me stessa".

Molti i messaggi e i commenti di vicinanza e affetto alla famiglia, da semplici cuori alle condoglianze: "Sono profondamente addolorato, tutto il mio cordoglio con le più sentite condoglianze, Dio l'accolga in cielo e doni il conforto a voi tutti".