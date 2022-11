Incidente sulla Terni- Orte, muore un ragazzo di 33 anni originario di Viterbo Era sceso per controllare l’automobile dopo un incidente, quando un’altra l’ha tamponata: il 33enne è stato sbalzato nell’altra corsia, poi investito e ucciso.

È successo nel pomeriggio di oggi, lungo la Terni -Orte, all'altezza dello svincolo per Narni: un uomo è morto travolto da un'automobile. La vittima, un 33enne, era originaria di Gallese, un comune in provincia di Viterbo, che dal luogo dell'incidente dista appena una trentina di minuti.

Il 33enne stava rientrando in direzione di casa sua, verso Orte, attraversando la carreggiata sud della Terni- Orte, quando ha deciso di scendere dal mezzo per controllare le condizioni in cui si trovava il suo veicolo, un Doblò Fiat, che presentava un guasto per un sinistro avvenuto in precedenza. Questo è quello che sarebbe accaduto secondo una prima ricostruzione riportata da il Messaggero, ma le indagini sono ancora in corso.

Il tamponamento

Il Doblò è rimasto fermo lungo la carreggiata che, a causa di numerosi lavori in corso, obbliga spesso a cambiare corsia. Non accorgendosi della sua presenza, una Cinquencento, con una donna al volante, ha tamponato il Doblò che, a seguito del colpo, si è spostato all'improvviso e si è scontrato con l'uomo. L'impatto con il 33enne è stato così violento che l'uomo è stato sbalzato nell'altra corsia, quella che porta verso Terni, superando il cordolo di cemento.

L'uomo travolto e ucciso

Proprio in quel momento, è arrivato un altro veicolo che non è riuscito a fermarsi: il 33enne è stato travolto e ucciso. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, subito giusti sul posto: non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Trasportate in ospedale altre due persone presenti al momento dell'incidente, ancora sotto shock.

Arrivati sul luogo del sinistro, i soccorritori hanno trovato il corpo del 33enne nella carreggiata opposta a quella su cui stava viaggiando. Oltre al 118, presenti anche agenti della polizia stradale e vigili del fuoco.