Aurora e Desirée, chi erano le ragazze morte ad Anzio: l’ultimo video prima dello schianto Aurora Pederzani e Desirée Pasquali erano due giovanissime amiche di 21 e 22 anni. Vivevano ad Ardea, e ieri sera avevano passato la serata in un pub prima di morire in un tragico incidente stradale.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamavano Desirée Pasquali e Aurora Pederzani le due giovani morte questa notte in un incidente stradale in via Ardeatina, all'altezza di via della Pineta ad Anzio. Desirée era di Ardea, mentre Aurora veniva dalla provincia di Milano. Secondo le prime informazioni, c'era quest'ultima alla guida della vettura.

Desirée Pasquali e Aurora Pederzani

Entrambe le due ragazze erano giovanissime: Desirée aveva ventuno anni, mentre Aurora 22. Cosa sia accaduto, non è ancora chiaro. Alla guida della macchina c'era Aurora, che poco dopo l'una di notte ha perso il controllo della Fiat Grande Punto e si è schiantata contro un albero. A trovare le due ragazze è stata una pattuglia dei carabinieri, che in quel momento passava per quel tratto di strada. I soccorsi sono stati immediati, con gli operatori sanitari che hanno tentato di tutto per salvare la vita alle due ragazze, purtroppo già agonizzanti. Sono però morte poco dopo e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Desirée Pasquali

Chi erano Aurora Pederzani e Desirée Pasquali

Aurora e Desirée erano amiche per la pelle. Si capiva dai video di TikTok girati insieme, e dai commenti pieni di affetto che avevano l'una per l'altra. Aurora, originaria di Milano ma residente a Tor San Lorenzo, adorava la sua gattina Mousse, la musica trap e il basket. Desirée, di Ardea, era una ragazza fiduciosa nelle sue capacità, che amava la vita e la sua famiglia. Erano amiche da diverso tempo e quella passata insieme doveva essere solo una serata piacevole come tante. E invece si è conclusa con il peggiore degli epiloghi, e due vite terminate in modo prematuro.

Leggi anche Marco Bianchi prima dell'omicidio di Willy picchiò un 22enne per un apprezzamento a una ragazza

Aurora Pederzani

Gli ultimi video di Aurora e Desiree prima dell'incidente

La sera di mercoledì 3o novembre le due ragazze erano uscite e avevano passato la serata in un pub della zona. Nei video pubblicati nelle stories di Instagram, si vedono le due amiche viaggiare in macchina mentre ascoltano la musica trap, ignare di quello che sarebbe successo di lì a qualche ora. La macchina sulla quale viaggiano è proprio la Fiat Punto che poco dopo l'una di notte si andrà a schiantare contro un albero. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.