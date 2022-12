Terribile incidente stradale ad Anzio, auto si schianta contro un albero: morte due 20enni Incidente nella notte in via della Pineta ad Anzio. Nell’incidente sono morte due ragazze di 20 anni. Sul posto pompieri, carabinieri e sanitari del 118.

A cura di Enrico Tata

Incidente nella notte tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio ad Anzio, litorale a Sud di Roma. All'1,20 circa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Anzio è intervenuta in via della Pineta per un terribile incidente stradale che ha visto coinvolta un'automobile. La vettura si è schiantata contro un albero e si è completamente accartocciata su sé stessa. I pompieri hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo due ragazze di 20 anni, morte praticamente sul colpo in seguito all'impatto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle giovani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dello scontro. Sconosciute, per il momento, le cause dell'incidente.