Petronela scomparsa da Rocca di Papa, il proprietario di casa denuncia: "Sparita nel nulla" Petronela Stirbu manca da casa da divese settimane. Il 31 dicembre 2024 si è allontanata e il proprietario dell'abitazione in cui vive in affitto a Rocca di Papa ha sporto denuncia.

A cura di Alessia Rabbai

Petronela scomparsa da Rocca di Papa

Petronela Stirbu è scomparsa da Rocca di Papa in provincia di Roma. Della quarantaseienne di origine romena non si hanno più notizie da martedì 31 dicembre 2024, quando si è allontanata dall'abitazione in cui viveva in affitto da sola ai Castelli Romani ed è come se sia sparita nel nulla. Petronela lavora come addetta alle pulizie nella Capitale ed è divorziata. Da quanto si apprende non aveva alcun famiglilare a Roma.

A dare l'allarme il proprietario di casa

Dall'ultima volta in cui è stata vista Petronela è uscita e ha lasciato casa in ordine. A dare l'allarme è stato il proprietario, non vedendola più e non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Preoccupato, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, che hanno raccolto le informazioni e dato il via alle ricerche.

I conoscenti hanno anche lanciato un appello attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Petronela, non sappiamo più niente di lei, abbiamo provato a chiamarla al cellulare, ma risulta irraggiungibile. Petronela, se stai bene faccelo sapere, siamo preoccupati".

L'identikit di Petronela

Petronela Stirbu al momento della scomparsa aveva quarantasei anni. È alta 1.50 metri e pesa 45 chili. Ha capelli corti e scuri e occhi scuri. Non ha particolari segni di riconoscimento. Non sappiamo come fosse vestita l'ultima volta in cui è stata vista. Da attenzionare Rocca di Papa e l'area dei Castelli Romani, tuttavia potrebbe essersi spostata a Roma, dove lavora, dunque serve fare attenzione alle stazioni ferroviarie e metropolitane, dove potrebbe essere di passaggio.

Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni su di lei è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Numero di Pronto Penelope al 3396514799, anche su Whats App e in forma anonima. Ogni dettaglio può essere utile alle forze dell'ordine per ritrovarla.