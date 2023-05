Perdita d’acqua a piazza Fiume: strada allagata e intervento dei tecnici in corso Si è verificata oggi, mercoledì 17 maggio 2023: una grossa perdita d’acqua ha allagato le strade vicino a piazza Fiume. Sul posto è in corso l’intervento dei tecnici.

A cura di Beatrice Tominic

Una grossa perdita d'acqua si è verificata a partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, a piazza Fiume, davanti ai grandi magazzini de La Rinascente, tra il rione Sallustiano e il quartiere Salario, in centro a Roma. La tubatura sarebbe stata rotta durante alcuni lavori di escavazione alla strada.

Per il momento la circolazione non ha subito alcuna modifica alla viabilità ed è ancora possibile muoversi con i mezzi, sia pubblici che privati, a piazza Fiume e nelle vie limitrofe: a limitare l'area in cui si trova la perdita sono stai posizionati alcuni coni segnaletici.

Sul posto, non appena allertati, in breve tempo sono arrivati i tecnici che hanno iniziato immediatamente le operazioni per tamponare la perdita, arginare i danni e ripristinare il corretto funzionamento della tubatura: l'intervento è ancora in corso.

I precedenti: voragini e strade allagate a Roma

Non è la prima volta, quest'anno, che nella capitale si verificano disagi legati ad allagamenti e a voragini che si aprono sull'asfalto. Un caso emblematico, ad esempio, è quello di Torpignattara dove una perdita ha allagato l'intero quartiere. In due occasioni, entrambe a fine aprile, si sono aperte due grandi voragini che hanno poi provocato perdite d'acqua sulla strada. Caso analogo a quello di oggi a piazza Fiume, invece, è quello che ha colpito lo stesso quartiere nel mese di gennaio, all'angolo con via Ciro da Urbino. A causare la buca e il conseguente allagamento, in questo caso, sarebbe stata una ruspa che stava effettuando alcuni lavori al manto stradale e che avrebbe accidentalmente danneggiato la conduttura.