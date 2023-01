Rotta una conduttura dell’acqua a Torpignattara: strade allagate, danni e disagi Secondo quanto dichiarato da alcuni residenti, a causare la rottura sarebbe stata una ruspa, che nell’effettuare i lavori al manto stradale avrebbe accidentalmente danneggiato la conduttura.

A cura di Natascia Grbic

Strade allagate a Torpignattara, dove poco fa una ruspa ha urtato una conduttura dell'acqua all'angolo di via Ciro da Urbino, danneggiandola. Un fiume d'acqua si è riversato nelle vie del quartiere, causando forti disagi ai pedoni e al traffico stradale. Al momento la situazione non è ancora sotto controllo: si attende l'arrivo sul posto del personale specializzato al fine di cominciare i lavori e riparare il danno, in modo da risolvere il problema – che va via via peggiorando – il prima possibile.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti a Fanpage.it, a rompere la conduttura sarebbe stata una ruspa, anche se ulteriori informazioni saranno disponibili una volta che gli operatori arriveranno sul posto per sistemare il guasto. "Non si riesce a camminare, bisogna evitare di andare su via di Torpignattara, ma a breve probabilmente l'acqua raggiungerà tutte le altre strade, sembra di camminare in mezzo a un fiume", racconta un ragazzo che sta andando a prendere l'autobus.