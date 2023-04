Voragine a Torpignattara: si rompe una conduttura dell’acqua e sprofonda la strada Strada chiusa e traffico deviato in via Placido Zurlo a Torpignattara, dove stamattina si è aperta una voragine e c’è stata una rottura della conduttura dell’acqua.

A cura di Alessia Rabbai

La voragine che si è aperta in via di Torpignattara

Una voragine si è aperta in via Placido Zurla, all'altezza di via Casililna. Si tratta almeno della terza volta che crolla la strada in quattro mesi a Torpignattara. Non è chiaro se a provocarla sarebbe stata la rottura di una conduttura dell'acqua, oppure se la voragine stessa abbia danneggiato la tubatura sottostante. La strada si è allagata, creando disagi alla circolazione dei veicoli. Arrivata la segnalazione della grossa perdita sul posto sono intervenuti i tecnici Acea il dipartimento Csimu, la direzione tecnica del Municipio V e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

Tecnici al lavoro per riparare la rottura della conduttura dell’acqua e la voragine

Traffico di veicoli e bus Atac deviato

I tecnici hanno lavorato per bloccare la fuoriuscita dell'acqua e aggiustare il guasto nel minor tempo possibile. I vigili urbani hanno gestito il traffico, date le operazioni è stata necessaria la temporanea chiusura della strada. La circolazione è stata deviata, anche quella dei bus Atac, fino al termine dell'intervento. I cittadini indignati hanno ricordato di come non sia la prima volta che si verifichi una voragine proprio in via Placido Zurla, ma che era stata da poco riaperta al traffico per un altro cedimento del manto stradale, che ne ha determinato la chiusura per mesi.

Le voragini a Torpignattara

L'ultimo episodio di voragine a Torpignattara risale a soli quattro giorni fa, quando il manto stradale ha ceduto lungo via di Torpignattara all'altezza dell'incrocio con via Ciro da Urbino. L'acqua è fuoriuscita dalle tubature e in poco tempo ha allagato la strada, provocando con grossi disagi per i residenti e per gli automobilisti di passaggio. A gennaio scorso una ruspa avrebbe provocato la rottura durante alcuni lavori in corso al manto stradale, sempre all'angolo di via Ciro da Urbino.