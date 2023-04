Torpignattara è allagata: una conduttura si rompe e le strade diventano fiumi Disagi stamattina a Torpignattara, allagata dopo la rottura di una tubatura dell’acqua. Le strade sono diventate come fiumi, traffico di auto e bus Atac deviato.

A cura di Alessia Rabbai

le strade allagate a Torpignattara

Torpignattara è allagata a causa della rottura di una conduttura dell'acqua, le strade sono diventate fiumi. Un lunedì di passione per i residenti del quartiere della periferia Est di Roma, che si sono svegliati e, affacciandosi alla finestra, per un attimo hanno pensato di trovarsi a Venezia. Il guasto si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile, e ha provocato numerosi disagi ai cittadini.

Da quanto si apprende la tubatura si è rotta per cause non note e ancora in corso d'accartamento, forse per lavori in corso sul manto stradale all'altezza dell'incrocio con via Ciro da Urbino. L'acqua è uscita fuori dalle tubature e in breve tempo ha invaso la strada, rendendo difficoltosi gli spostamenti. Sul posto è stato necessario l'intervento dei tecnici Acea e dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per riparare il guasto e far tornare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno lavorato per gestire il traffico dei veicoli. L'allagamento all'altezza del civico 99 ha costretto i vigili urbani a chiudere via di Tor Pignattara, da via Casilina in direzione Porta Furba. Temporaneamente deviato il traffico di auto privati e mezzi adibiti al trasporto pubblico, fino al termine delle operazioni.

Condutture rotte e strade allagate: i precedenti a Torpignattara

Non è la prima volta che si verifica la rottura di una conduttura dell'acqua e che si allaga la strada a Torpignattara, ma è già avvenuto di recente e in più occasioni. A gennaio scorso una ruspa avrebbe provocato la rottura durante alcuni lavori in corso al manto stradale, sempre all'angolo di via Ciro da Urbino.

A settembre 2022 una grossa perdita d'acqua sempre a Torpignattara ha fatto sprofondare l'asfalto in alcuni punti di piazza della Marranella all'incrocio con via Casilina, via di Torpignattara e via dell'Acqua Bullicante. Anche in questo caso la perdita ha richiesto la chiusura di strade, la sospensione temporanea di linee bus e il servizio della ferrovia Termini-Centocelle.